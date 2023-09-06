https://sputnik-georgia.ru/20230906/voennyy-ekspert-o-vizite-blinkena-v-kiev-otstavke-reznikova-i-unichtozhenii-challenger-2-281987163.html

Военный эксперт о визите Блинкена в Киев, отставке Резникова и уничтожении Challenger 2

Военный эксперт о визите Блинкена в Киев, отставке Резникова и уничтожении Challenger 2

В гостях "Sputnik на русском" – военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T15:25+0400

2023-09-06T15:25+0400

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С гостем поговорили о целях визита Блинкена в Киев, планах производства дронов на Украине и перестановках в украинском министерстве обороны. Зачем госсекретарь США лично приехал на Украину? Почему официальный Киев избавился от Алексея Резникова и кто стоит за новым министром обороны Рустемом Умеровым? Повлияет ли уничтожение британского Challenger 2 на планы поставок американских танков Abrams? И готова ли Украина спровоцировать Россию на применение тактическго ядерного оружия?Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, в мире, россия, политика, киев, украина, сша, видео