Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230907/bogato-zhit-ne-zapretish-pristroyki-k-zhilym-domam-v-tbilisi---foto-282028699.html
Богато жить не запретишь: пристройки к жилым домам в Тбилиси – фото
Богато жить не запретишь: пристройки к жилым домам в Тбилиси – фото
Во всех районах Тбилиси можно встретить пристройки к жилым домам. Они массово появлялись в девяностые годы. Но даже потом люди их возводили. 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T17:04+0400
2023-09-07T17:53+0400
новости грузии в фотографиях
фотоленты
мультимедиа
тбилиси
недвижимость в тбилиси
недвижимость
недвижимость в грузии
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/07/282008496_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5faf3929da9ad28b16e1321f9fb51790.jpg
В 90-х строительство пристроек достигло невиданных масштабов. Так жители Тбилиси получали возможность намного расширить существующую жилплощадь.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/07/282008496_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_470c31f3e6558594f00063b9639ca7e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, грузия, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, тбилиси, недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, грузия, фото

Богато жить не запретишь: пристройки к жилым домам в Тбилиси – фото

17:04 07.09.2023 (обновлено: 17:53 07.09.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Во всех районах Тбилиси можно встретить пристройки к жилым домам. Они массово появлялись в девяностые годы. Но даже потом люди их возводили.
В 90-х строительство пристроек достигло невиданных масштабов. Так жители Тбилиси получали возможность намного расширить существующую жилплощадь.
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядят пристройки к жилым домам в центре столицы Грузии в престижном районе Сабуртало.

Так выглядят пристройки к жилым домам в центре столицы Грузии в престижном районе Сабуртало. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядят пристройки к жилым домам в центре столицы Грузии в престижном районе Сабуртало.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут дорогая недвижимость. И квартиры с пристройками не являются исключением.

Тут дорогая недвижимость. И квартиры с пристройками не являются исключением. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут дорогая недвижимость. И квартиры с пристройками не являются исключением.

© photo: Sputnik / Stringer

Так как пристройки приватизированы, их дополнительные метры тоже оценивают по высокой стоимости.

Так как пристройки приватизированы, их дополнительные метры тоже оценивают по высокой стоимости. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так как пристройки приватизированы, их дополнительные метры тоже оценивают по высокой стоимости.

© photo: Sputnik / Stringer

Из минусов пристроек можно отметить, что центральная часть квартиры становится темнее.

Из минусов пристроек можно отметить, что центральная часть квартиры становится темнее. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Из минусов пристроек можно отметить, что центральная часть квартиры становится темнее.

© photo: Sputnik / Stringer

Если в квартире есть пристройка, фактически окна и балконы выдвигаются вперед на значительное расстояние.

Если в квартире есть пристройка, фактически окна и балконы выдвигаются вперед на значительное расстояние. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Если в квартире есть пристройка, фактически окна и балконы выдвигаются вперед на значительное расстояние.

© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядят старые дома с пристройками на фоне новостроек.

Так выглядят старые дома с пристройками на фоне новостроек. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядят старые дома с пристройками на фоне новостроек.

© photo: Sputnik / Stringer

Каждый поступал со своей пристройкой так, как это позволяли ему его финансовые возможности.

Каждый поступал со своей пристройкой так, как это позволяли ему его финансовые возможности. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Каждый поступал со своей пристройкой так, как это позволяли ему его финансовые возможности.

© photo: Sputnik / Stringer

Например, тут у владельца квартиры не хватило денег, чтобы закрыть пристройку кирпичами и сделать ремонт.

Например, тут у владельца квартиры не хватило денег, чтобы закрыть пристройку кирпичами и сделать ремонт. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Например, тут у владельца квартиры не хватило денег, чтобы закрыть пристройку кирпичами и сделать ремонт.

© photo: Sputnik / Stringer

А тут квартиры появились даже на крыше – там тоже люди делали приватизацию чердака и так расширяли площадь.

А тут квартиры появились даже на крыше – там тоже люди делали приватизацию чердака и так расширяли площадь. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

А тут квартиры появились даже на крыше – там тоже люди делали приватизацию чердака и так расширяли площадь.

© photo: Sputnik / Stringer

Выглядит все это снаружи довольно непрезентабельно. Хотя внутри самих квартир может быть сделан шикарный ремонт.

Выглядит все это снаружи довольно непрезентабельно. Хотя внутри самих квартир может быть сделан шикарный ремонт. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Выглядит все это снаружи довольно непрезентабельно. Хотя внутри самих квартир может быть сделан шикарный ремонт.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут тоже видно, что у владельцев пристроек не было возможности закрыть их и превратить в жилые комнаты.

Тут тоже видно, что у владельцев пристроек не было возможности закрыть их и превратить в жилые комнаты. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тут тоже видно, что у владельцев пристроек не было возможности закрыть их и превратить в жилые комнаты.

© photo: Sputnik / Stringer

А это в свое время был недостроенный высотный жилой дом. Успели возвести лишь четыре этажа. Затем постройка была приватизирована, отремонтирована, и теперь это просто четырехэтажный многоквартирный дом.

А это в свое время был недостроенный высотный жилой дом. Успели возвести лишь четыре этажа. Затем постройка была приватизирована, отремонтирована, и теперь это просто четырехэтажный многоквартирный дом. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

А это в свое время был недостроенный высотный жилой дом. Успели возвести лишь четыре этажа. Затем постройка была приватизирована, отремонтирована, и теперь это просто четырехэтажный многоквартирный дом.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0