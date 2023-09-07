Богато жить не запретишь: пристройки к жилым домам в Тбилиси – фото
Так выглядят пристройки к жилым домам в центре столицы Грузии в престижном районе Сабуртало.
Так выглядят пристройки к жилым домам в центре столицы Грузии в престижном районе Сабуртало.
Тут дорогая недвижимость. И квартиры с пристройками не являются исключением.
Тут дорогая недвижимость. И квартиры с пристройками не являются исключением.
Так как пристройки приватизированы, их дополнительные метры тоже оценивают по высокой стоимости.
Так как пристройки приватизированы, их дополнительные метры тоже оценивают по высокой стоимости.
Из минусов пристроек можно отметить, что центральная часть квартиры становится темнее.
Из минусов пристроек можно отметить, что центральная часть квартиры становится темнее.
Если в квартире есть пристройка, фактически окна и балконы выдвигаются вперед на значительное расстояние.
Если в квартире есть пристройка, фактически окна и балконы выдвигаются вперед на значительное расстояние.
Так выглядят старые дома с пристройками на фоне новостроек.
Так выглядят старые дома с пристройками на фоне новостроек.
Каждый поступал со своей пристройкой так, как это позволяли ему его финансовые возможности.
Каждый поступал со своей пристройкой так, как это позволяли ему его финансовые возможности.
Например, тут у владельца квартиры не хватило денег, чтобы закрыть пристройку кирпичами и сделать ремонт.
Например, тут у владельца квартиры не хватило денег, чтобы закрыть пристройку кирпичами и сделать ремонт.
А тут квартиры появились даже на крыше – там тоже люди делали приватизацию чердака и так расширяли площадь.
А тут квартиры появились даже на крыше – там тоже люди делали приватизацию чердака и так расширяли площадь.
Выглядит все это снаружи довольно непрезентабельно. Хотя внутри самих квартир может быть сделан шикарный ремонт.
Выглядит все это снаружи довольно непрезентабельно. Хотя внутри самих квартир может быть сделан шикарный ремонт.
Тут тоже видно, что у владельцев пристроек не было возможности закрыть их и превратить в жилые комнаты.
Тут тоже видно, что у владельцев пристроек не было возможности закрыть их и превратить в жилые комнаты.
А это в свое время был недостроенный высотный жилой дом. Успели возвести лишь четыре этажа. Затем постройка была приватизирована, отремонтирована, и теперь это просто четырехэтажный многоквартирный дом.
А это в свое время был недостроенный высотный жилой дом. Успели возвести лишь четыре этажа. Затем постройка была приватизирована, отремонтирована, и теперь это просто четырехэтажный многоквартирный дом.