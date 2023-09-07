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Богато жить не запретишь: пристройки к жилым домам в Тбилиси – фото

Богато жить не запретишь: пристройки к жилым домам в Тбилиси – фото

Во всех районах Тбилиси можно встретить пристройки к жилым домам. Они массово появлялись в девяностые годы. Но даже потом люди их возводили. 07.09.2023, Sputnik Грузия

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В 90-х строительство пристроек достигло невиданных масштабов. Так жители Тбилиси получали возможность намного расширить существующую жилплощадь.

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