https://sputnik-georgia.ru/20230907/dazhe-ne-mechtayte--prezident-gruzii-o-svoey-vozmozhnoy-otstavke-282041886.html

Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке

Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке

Зурабишвили подчеркнула, что во время планирования визитов в Европу пользуется своими личными контактами и средствами 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T23:07+0400

2023-09-07T23:07+0400

2023-09-07T23:21+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку и подчиняться запретам правительства на визиты. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. По ее словам, она считает своей обязанностью соблюдать норму Конституции Грузии, которая гласит, что все грузинские институты должны делать все, что в их силах для содействия европейской интеграции. При этом президент Грузии подчеркнула, что во время планирования визитов в Европу пользуется своими личными контактами и средствами, заметив, что хорошее отношение лидеров к ней обусловлено волей грузинского народа. Она отметила, что для нее главное – это воля народа, а не власти. Между тем правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже собрала 80 подписей депутатов от парламентского большинства для запуска процедуры импичмента и обращения в Конституционный суд. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 83 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия