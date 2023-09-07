https://sputnik-georgia.ru/20230907/dazhe-ne-mechtayte--prezident-gruzii-o-svoey-vozmozhnoy-otstavke-282041886.html
Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке
Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке
Зурабишвили подчеркнула, что во время планирования визитов в Европу пользуется своими личными контактами и средствами 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T23:07+0400
2023-09-07T23:07+0400
2023-09-07T23:21+0400
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саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку и подчиняться запретам правительства на визиты. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. По ее словам, она считает своей обязанностью соблюдать норму Конституции Грузии, которая гласит, что все грузинские институты должны делать все, что в их силах для содействия европейской интеграции. При этом президент Грузии подчеркнула, что во время планирования визитов в Европу пользуется своими личными контактами и средствами, заметив, что хорошее отношение лидеров к ней обусловлено волей грузинского народа. Она отметила, что для нее главное – это воля народа, а не власти. Между тем правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже собрала 80 подписей депутатов от парламентского большинства для запуска процедуры импичмента и обращения в Конституционный суд. Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 83 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, европа, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, европа, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Даже не мечтайте – президент Грузии о своей возможной отставке
23:07 07.09.2023 (обновлено: 23:21 07.09.2023)
Зурабишвили подчеркнула, что во время планирования визитов в Европу пользуется своими личными контактами и средствами
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку и подчиняться запретам правительства на визиты.
Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном.
"Я никуда не собираюсь уходить, думаю, всем пора забыть мечту о моей отставке. Я там, где есть, и буду ездить туда, куда мне надо, так как это моя конституционная обязанность", – сказала Зурабишвили.
По ее словам, она считает своей обязанностью соблюдать норму Конституции Грузии, которая гласит, что все грузинские институты должны делать все, что в их силах для содействия европейской интеграции.
При этом президент Грузии подчеркнула, что во время планирования визитов в Европу пользуется своими личными контактами и средствами, заметив, что хорошее отношение лидеров к ней обусловлено волей грузинского народа.
Она отметила, что для нее главное – это воля народа, а не власти.
"Я несу ответственность, потому что вы выбрали меня, и я чувствую себя очень ответственной за этот выбор. Я знаю, что вы избрали меня такой, какая я есть, какой я был всю свою жизнь, то есть сторонником Европы, сторонником национального будущего Грузии", – сказала Зурабишвили.
Между тем правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже собрала 80 подписей депутатов от парламентского большинства для запуска процедуры импичмента и обращения в Конституционный суд.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 83 депутатских мандата.
Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".