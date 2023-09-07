https://sputnik-georgia.ru/20230907/dve-oppozitsionnye-partii-gruzii-s-molodezhnym-elektoratom-obedinili-sily-pered-vyborami-282003797.html

Две оппозиционные партии Грузии с молодежным электоратом объединили силы перед выборами

Две оппозиционные партии Грузии с молодежным электоратом объединили силы перед выборами

Лидеры "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" – в прошлом члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T10:45+0400

2023-09-07T10:45+0400

2023-09-07T11:05+0400

политика

парламентские выборы в грузии 2024

грузия

новости

элене хоштария

единое национальное движение

зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", пользующиеся поддержкой определенной части молодежи Грузии, приняли решение объединить силы перед парламентскими выборами 2024 года. Обе партии в Грузии известны как активно поддерживаемые политически активными студенческими и молодежными организациями, а их лидеры, Зураб Джапаридзе и Элене Хоштария, являлись самыми активными участниками акций протеста, организованных молодежью, и единственные из политиков получали право выступить с трибуны на их акциях. При этом лидеры партии уже заявили, что не будут сотрудничать ни с крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение", членами которой они были в прошлом, ни с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" – это две партии оппонентов власти с наибольшим рейтингом. Между тем у партии "Гирчи – больше свободы" один из самых высоких рейтингов среди мелких оппозиционных партий за счет поддержки молодежи. При этом партия активна исключительно в соцсетях и не имеет большой партийной инфраструктуры и офисов. Что касается партии "Дроа", то ее лидер Элене Хоштария также известна своей работой с молодежью и активным сотрудничеством с молодежной организацией "Сирцхвилия" (Позор). Правда, ее рейтинг намного ниже "Гирчи". Обе партии в Грузии известны своим участием в громких акциях протеста, а их лидеры не раз задерживались за неподчинение полиции и мелкое хулиганство на этих акциях.Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, элене хоштария, единое национальное движение, зураб джапаридзе