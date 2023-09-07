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Гостиничный сектор Грузии в цифрах
Гостиничный сектор Грузии в цифрах
Национальная служба статистики опубликовала информацию о деятельности гостиничного сектора в Грузии за 2022 год 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T20:00+0400
2023-09-07T20:00+0400
2023-09-07T20:00+0400
туризм
экономика
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Согласно данным “Сакстата”, в 2022 году в Грузии функционировали 2 213 гостиниц и учреждений гостиничного типа, что на 24,6% больше по сравнению с 2021 годом. Большинство гостиниц (99,7%) находится в частной собственности, а 0,3% принадлежат государству.Общее количество мест в гостиницах – 97,8 тысячи, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общее количество номеров увеличилось на 6,3% и составило 45,8 тысячи.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о гостиничном секторе страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, экономика, грузия, сакстат, инфографика, инфографика
туризм, экономика, грузия, сакстат, инфографика, инфографика
Гостиничный сектор Грузии в цифрах
Национальная служба статистики опубликовала информацию о деятельности гостиничного сектора в Грузии за 2022 год
Согласно данным
“Сакстата”, в 2022 году в Грузии функционировали 2 213 гостиниц и учреждений гостиничного типа, что на 24,6% больше по сравнению с 2021 годом. Большинство гостиниц (99,7%) находится в частной собственности, а 0,3% принадлежат государству.
Общее количество мест в гостиницах – 97,8 тысячи, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общее количество номеров увеличилось на 6,3% и составило 45,8 тысячи.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о гостиничном секторе страны.