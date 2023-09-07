https://sputnik-georgia.ru/20230907/gostinichnyy-sektor-gruzii-v-tsifrakh-282025794.html

Гостиничный сектор Грузии в цифрах

Гостиничный сектор Грузии в цифрах

Национальная служба статистики опубликовала информацию о деятельности гостиничного сектора в Грузии за 2022 год 07.09.2023, Sputnik Грузия

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Согласно данным “Сакстата”, в 2022 году в Грузии функционировали 2 213 гостиниц и учреждений гостиничного типа, что на 24,6% больше по сравнению с 2021 годом. Большинство гостиниц (99,7%) находится в частной собственности, а 0,3% принадлежат государству.Общее количество мест в гостиницах – 97,8 тысячи, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общее количество номеров увеличилось на 6,3% и составило 45,8 тысячи.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о гостиничном секторе страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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