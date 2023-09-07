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Грузия передала Турции разыскиваемого Интерполом преступника
Грузия передала Турции разыскиваемого Интерполом преступника
Преступник совершил умышленное убийство в Стамбуле в сентябре прошлого года 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T19:01+0400
2023-09-07T19:01+0400
2023-09-07T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мужчину, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола за умышленное убийство, экстрадировали из Грузии в Турцию, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. По данным ведомства, преступник разыскивался за умышленное убийство, которое произошло в Стамбуле 8 сентября 2022 года. В частности, следствие установило, что умышленное убийство, совершенное разыскиваемым, было связано с конфликтом между вооруженными преступными организациями. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии арестовали разыскиваемого правоохранительными органами Турции 12 октября 2022 года с целью экстрадиции. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии 15 февраля 2023 года экстрадиция указанного лица в Турцию была признана грузинским судом допустимой. Позже министр юстиции Грузии принял окончательное решение об экстрадиции вышеуказанного лица.Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров для привлечения разыскиваемых лиц к ответственности, отмечено в сообщении ведомства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, турция, тбилиси, стамбул, интерпол, специальная пенитенциарная служба
грузия, новости, происшествия, турция, тбилиси, стамбул, интерпол, специальная пенитенциарная служба
Грузия передала Турции разыскиваемого Интерполом преступника
Преступник совершил умышленное убийство в Стамбуле в сентябре прошлого года
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мужчину, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола за умышленное убийство, экстрадировали из Грузии в Турцию, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
По данным
ведомства, преступник разыскивался за умышленное убийство, которое произошло в Стамбуле 8 сентября 2022 года. В частности, следствие установило, что умышленное убийство, совершенное разыскиваемым, было связано с конфликтом между вооруженными преступными организациями.
Сотрудники министерства внутренних дел Грузии арестовали разыскиваемого правоохранительными органами Турции 12 октября 2022 года с целью экстрадиции. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии 15 февраля 2023 года экстрадиция указанного лица в Турцию была признана грузинским судом допустимой.
Позже министр юстиции Грузии принял окончательное решение об экстрадиции вышеуказанного лица.
Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров для привлечения разыскиваемых лиц к ответственности, отмечено в сообщении ведомства.