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Грузия передала Турции разыскиваемого Интерполом преступника

Грузия передала Турции разыскиваемого Интерполом преступника

Преступник совершил умышленное убийство в Стамбуле в сентябре прошлого года 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T19:01+0400

2023-09-07T19:01+0400

2023-09-07T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мужчину, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола за умышленное убийство, экстрадировали из Грузии в Турцию, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. По данным ведомства, преступник разыскивался за умышленное убийство, которое произошло в Стамбуле 8 сентября 2022 года. В частности, следствие установило, что умышленное убийство, совершенное разыскиваемым, было связано с конфликтом между вооруженными преступными организациями. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии арестовали разыскиваемого правоохранительными органами Турции 12 октября 2022 года с целью экстрадиции. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии 15 февраля 2023 года экстрадиция указанного лица в Турцию была признана грузинским судом допустимой. Позже министр юстиции Грузии принял окончательное решение об экстрадиции вышеуказанного лица.Прокуратура Грузии выражает готовность в будущем успешно сотрудничать с компетентными органами стран-партнеров для привлечения разыскиваемых лиц к ответственности, отмечено в сообщении ведомства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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