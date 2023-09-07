https://sputnik-georgia.ru/20230907/impichment-prezidenta-gruzii-gruzinskaya-mechta-sobrala-podpisi-80-deputatov-282038914.html
Импичмент президента Грузии: "Грузинская мечта" собрала подписи 80 депутатов
Импичмент президента Грузии: "Грузинская мечта" собрала подписи 80 депутатов
Президент нарушила Конституцию, власти обязаны отреагировать, уверяет Мдинарадзе 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T20:49+0400
2023-09-07T20:49+0400
2023-09-07T20:54+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
мамука мдинарадзе
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625585_0:58:2400:1408_1920x0_80_0_0_e7b6c4e81f0c08fe5dd6a57cd4107f7b.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" едина в вопросе импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, для запуска процедуры уже собрано 80 подписей депутатов от парламентского большинства, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном. Теперь, по словам Мдинарадзе, нужно нотариально заверить, кто представляет "Грузинскую мечту" в Конституционном суде. После этого парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам определит подлинность подписей, и иск будет подан в Конституционный суд, отметил он. Что касается политической, моральной и юридической стороны, то здесь, по словам Мдинарадзе, юридически нет ничего спорного – Конституция нарушена. "Президенту, который говорит, что Грузия не заслуживает этого статуса ни в прошлом, ни в этом году, сама не должна просить у правительства разрешения, чтобы вместо него представлять страну за рубежом. В Конституции написано, что это дело правительства, а не ее", – отметил Мдинарадзе. Помилование Саакашвили или импичмент: "Нацдвижение" шантажирует президента?>>Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте". Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 83 депутатских мандата. Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625585_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e0d2616f08cae416e1ff8d65e2c12bef.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили
политика, грузия, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили
Импичмент президента Грузии: "Грузинская мечта" собрала подписи 80 депутатов
20:49 07.09.2023 (обновлено: 20:54 07.09.2023)
Президент нарушила Конституцию, власти обязаны отреагировать, уверяет Мдинарадзе
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" едина в вопросе импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, для запуска процедуры уже собрано 80 подписей депутатов от парламентского большинства, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
Зурабишвили начала зарубежное турне без одобрения правительства 31 августа, а 1 сентября правящая партия анонсировала запуск процедуры импичмента. В "Грузинской мечте" заявили, что Зурабишвили действует заодно с "радикальной оппозицией" и только мешает евроинтеграции Грузии, а в администрации президента заявили об обратном.
"Она нарушила Конституцию, и есть обязанность инициирования импичмента. Уже есть 80 подписей. Все присутствующие физически подписали начало импичмента. Большинство едино в этой позиции", – заявил Мдинарадзе журналистам.
Теперь, по словам Мдинарадзе, нужно нотариально заверить, кто представляет "Грузинскую мечту" в Конституционном суде. После этого парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам определит подлинность подписей, и иск будет подан в Конституционный суд, отметил он.
Что касается политической, моральной и юридической стороны, то здесь, по словам Мдинарадзе, юридически нет ничего спорного – Конституция нарушена.
"Президенту, который говорит, что Грузия не заслуживает этого статуса ни в прошлом, ни в этом году, сама не должна просить у правительства разрешения, чтобы вместо него представлять страну за рубежом. В Конституции написано, что это дело правительства, а не ее", – отметил Мдинарадзе.
Если Конституционный суд подтвердит нарушение президентом Конституции, в течение 10 дней парламент приступит к рассмотрению заключения суда. Далее в течение 30 дней должно быть принято решение о вынесении вопроса на голосование. Вопрос будет вынесен на голосование, если будет поддержка большинства депутатов, говорится в законе "Об импичменте".
Для объявления импичмента президента необходимо голосование минимум 2/3 депутатов парламента Грузии, то есть минимум 100 голосов. У парламентского большинства, представленного "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", всего 83 депутатских мандата.
Без поддержки оппозиции Зурабишвили не отстранить от должности, а на оппозицию "Грузинская мечта" не рассчитывает. По словам председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, Зурабишвили заодно с "радикальной оппозицией".