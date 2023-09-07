https://sputnik-georgia.ru/20230907/mavlid-an-nabi-kogda-otmechayut-den-rozhdeniya-proroka-mukhammeda-v-2023-282035365.html
Мавлид ан-Наби: когда отмечают день рождения пророка Мухаммеда в 2023?
Мавлид ан-Наби: когда отмечают день рождения пророка Мухаммеда в 2023?
Правоверные отмечают Мавлид ан-Наби – священную ночь рождения пророка Мухаммеда, основоположника ислама, в третьем месяце мусульманского календаря Раби... 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T23:34+0400
2023-09-07T23:34+0400
2023-09-07T23:34+0400
справки
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Рождение пророка Мухаммеда основные течения в исламе отмечают в разные дни. Сунниты Мавлид ан-Наби отмечают в 12-й день Раби уль-авваль, а шииты – в 17-й. Когда отмечают день рождения пророка Мухаммеда, основоположника ислама, в 2023-м по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Когда отмечают? Месяц в мусульманском календаре обычно длится 29-30 дней, поэтому лунный год короче солнечного на 11-12 дней. Следовательно, ежегодно даты мусульманских праздников сдвигаются относительно григорианского календаря. В 2023 году священная ночь рождения пророка Мухаммеда, основоположника ислама, выпадает на ночь с 26 на 27 сентября. В мусульманском календаре Раби-уль-авваль занимает особое место – в этом месяце пророк Мухаммед не только родился, но и умер. Ввиду того, что точная дата рождения пророка Мухаммеда неизвестна, праздник рождества основоположника ислама приурочен ко дню его смерти. Ведь смерть по исламу – не что иное, как рождение для вечной жизни. Для мусульман священная ночь рождения пророка Мухаммеда – третья дата по почитанию, однако отмечать Мавлид ан-Наби стали только через три столетия после прихода ислама. Первые два места занимают Курбан-Байрам и Ураза-Байрам – праздники, которые отмечал пророк Мухаммед еще при жизни. В праздник, посвященный рождению пророка Мухаммеда, в мусульманских странах проводят торжественные мероприятия, на которых восхваляют основоположника ислама и рассказывают обо всем, что с ним связано. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки
Мавлид ан-Наби: когда отмечают день рождения пророка Мухаммеда в 2023?
Правоверные отмечают Мавлид ан-Наби – священную ночь рождения пророка Мухаммеда, основоположника ислама, в третьем месяце мусульманского календаря Раби уль-авваль
Рождение пророка Мухаммеда основные течения в исламе отмечают в разные дни. Сунниты Мавлид ан-Наби отмечают в 12-й день Раби уль-авваль, а шииты – в 17-й.
Когда отмечают день рождения пророка Мухаммеда, основоположника ислама, в 2023-м по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия
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Когда отмечают?
Месяц в мусульманском календаре обычно длится 29-30 дней, поэтому лунный год короче солнечного на 11-12 дней. Следовательно, ежегодно даты мусульманских праздников сдвигаются относительно григорианского календаря.
В 2023 году священная ночь рождения пророка Мухаммеда, основоположника ислама, выпадает на ночь с 26 на 27 сентября.
В мусульманском календаре Раби-уль-авваль занимает особое место – в этом месяце пророк Мухаммед не только родился, но и умер. Ввиду того, что точная дата рождения пророка Мухаммеда неизвестна, праздник рождества основоположника ислама приурочен ко дню его смерти. Ведь смерть по исламу – не что иное, как рождение для вечной жизни.
Для мусульман священная ночь рождения пророка Мухаммеда – третья дата по почитанию, однако отмечать Мавлид ан-Наби стали только через три столетия после прихода ислама.
Первые два места занимают Курбан-Байрам и Ураза-Байрам – праздники, которые отмечал пророк Мухаммед еще при жизни.
В праздник, посвященный рождению пророка Мухаммеда, в мусульманских странах проводят торжественные мероприятия, на которых восхваляют основоположника ислама и рассказывают обо всем, что с ним связано.
Материал подготовлен на основе открытых источников.