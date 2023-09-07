https://sputnik-georgia.ru/20230907/mesto-sily-mnogikh-pokoleniy-gruzin---monastyr-bodbe-v-kakheti-282018576.html

Место силы многих поколений грузин – монастырь Бодбе в Кахети

Место силы многих поколений грузин – монастырь Бодбе в Кахети

Одним из наиболее почитаемых исторических мест страны является монастырь Бодбе, связанный с именем крестительницы Нино – святой, которая принесла христианство... 07.09.2023, Sputnik Грузия

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Это место, расположенное у города Сигнахи (регион Кахети), в 95 километрах от Тбилиси, стало символом веры для многих поколений грузин.По легенде, святая Нино ушла из жизни в Бодбе, где и было погребено ее тело. Ее мощи здесь хранятся по сей день. Монастырь Бодбе представляет собой уникальный архитектурный комплекс, состоящий из церкви Георгия Победоносца, собора Святой Нино, ее мощей, святого источника и монастырских зданий, окруженных красивым садом.Монастырь Бодбе в Грузии, помимо своей связи с памятью о святой Нино, обладает еще одним удивительным даром природы – чудотворным источником, который стал символом исцеления, духовной силы и связи с высшими силами. Этот источник привлекает множество паломников и верующих, стремящихся получить исцеление и поддержку, а также ощутить священную атмосферу этого места.

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культура, грузия, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, видео