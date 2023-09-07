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Модное мероприятие METRICA FFF пройдет в Тбилиси 7 сентября

Модное мероприятие METRICA FFF пройдет в Тбилиси 7 сентября

Мероприятие объединяет дизайнеров из разных стран мира 07.09.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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тбилиси

мода

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Мероприятие, посвященное моде METRICA FASHION FUSION FOUNDATION (METRICA FFF), пройдет в Тбилиси 7 сентября, сообщили Sputnik Грузия организаторы мероприятия. "METRICA FFF" является масштабным организатором проведения показов моды в Грузии. Это платформа индустрии моды, головной офис которой расположен в Грузии. Организаторы мероприятия - Майя Чхартишвили и Гита Джавид. Они отметили, что их цель создавать платформы, на которых дизайнеры смогут демонстрировать свой талант, сотрудничать друг с другом и содействовать развитию этой отрасли. Слоганом мероприятия в этом году является: “ Georgian designers & music of your soul“. Организаторы мероприятия, которое начнется в 15:00 в ресторане Falestra, приглашают присоединиться всех желающих 7 сентября. Там будет представлена коллекция грузинских дизайнеров, блюда и напитки. Гостей ждут не только дизайнерские наряды, но и угощения и музыкальная программа - на вечере выступят Теона Дольникова и Даниэль Брендон. Мероприятие принимало гостей и в июле, на нем присутствовали около 300 гостей. В мероприятии принимают участие следующие бренды: Creadora, Lalo, Blikvanger, REM, Roza Patricia London, Vague Israel, Janelidze, Miyabi Japan, RaazMoon.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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