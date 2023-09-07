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Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы за домогательства к ребенку
Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы за домогательства к ребенку
Жертвой педофила стал 11-летний ребенок 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T22:40+0400
2023-09-07T22:40+0400
2023-09-07T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Районный суд Тетрицкаро (регион Квемо Картли) приговорил мужчину, обвиняемого в сексуальных домогательствах к 11-летнему ребенку, к 15 годам тюрьмы. На суде прокуратуре удалось доказать, что обвиняемый осуществил действия сексуального характера с применением силы в отношении ребенка. Исходя из специфики дела, слушания проходили в закрытом режиме. Мужчина был задержан 19 декабря 2022 года и ждал приговора в тюрьме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, квемо картли
грузия, новости, происшествия, квемо картли
Педофил в Грузии получил 15 лет тюрьмы за домогательства к ребенку
Жертвой педофила стал 11-летний ребенок
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Районный суд Тетрицкаро (регион Квемо Картли) приговорил мужчину, обвиняемого в сексуальных домогательствах к 11-летнему ребенку, к 15 годам тюрьмы.
На суде прокуратуре удалось доказать, что обвиняемый осуществил действия сексуального характера с применением силы в отношении ребенка.
Исходя из специфики дела, слушания проходили в закрытом режиме.
Мужчина был задержан 19 декабря 2022 года и ждал приговора в тюрьме.