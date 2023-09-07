https://sputnik-georgia.ru/20230907/povysitsya-li-tarif-na-gaz-v-gruzii--otvet-glavy-regulyatora-282031062.html
Повысится ли тариф на газ в Грузии? – ответ главы регулятора
Повысится ли тариф на газ в Грузии? – ответ главы регулятора
Потребительский тариф на природный газ для населения установлен 1 января 2023 года сроком на пять лет 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T18:40+0400
2023-09-07T18:40+0400
2023-09-07T18:40+0400
экономика
грузия
новости
национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения
давид нармания
gnerc
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Изменение потребительских тарифов на природный газ в конце 2023 года не планируется, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC Давид Нармания в эфире Медиаплатформы BMG. Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC пересмотрела тарифы на электроэнергию и природный газ в 2022 году, оставив их без изменений. Как пояснил Нармания, потребительский тариф на природный газ для населения установлен сроком на пять лет. По его словам, Комиссия использовала существующий на тот период обменный курс лари по отношению к доллару, который существенно не отличается от сегодняшнего курса. В соответствии с изменениями тарифов, проведенными в рамках текущей реформы рынка электроэнергии, вместо 3-летнего периода регулирования тарифы на природный газ определены на 5-летний период регулирования – с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, давид нармания, gnerc
экономика, грузия, новости, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, давид нармания, gnerc
Повысится ли тариф на газ в Грузии? – ответ главы регулятора
Потребительский тариф на природный газ для населения установлен 1 января 2023 года сроком на пять лет
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Изменение потребительских тарифов на природный газ в конце 2023 года не планируется, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC Давид Нармания в эфире Медиаплатформы BMG.
Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC пересмотрела тарифы на электроэнергию и природный газ в 2022 году, оставив их без изменений.
"Комиссия не собирается ни пересматривать потребительский тариф на газ, ни снижать его, хотя повышение тоже не ожидается", – заявил Нармания.
Как пояснил Нармания, потребительский тариф на природный газ для населения установлен сроком на пять лет. По его словам, Комиссия использовала существующий на тот период обменный курс лари по отношению к доллару, который существенно не отличается от сегодняшнего курса.
"Валютный курс характеризуется определенными колебаниями и может повышаться, особенно в осенне-зимний период. Поэтому в средне- и долгосрочной перспективе мы смотрим на обменный курс и его влияние на потребительский тариф. Поэтому на данном этапе мы не думаем, что тариф на природный газ должен быть пересмотрен", – говорит Нармания.
В соответствии с изменениями тарифов, проведенными в рамках текущей реформы рынка электроэнергии, вместо 3-летнего периода регулирования тарифы на природный газ определены на 5-летний период регулирования – с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.
В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр.