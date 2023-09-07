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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии
С 9 сентября ожидается резкое падение температуры и в высокогорных регионах страны 07.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-07T17:40+0400
2023-09-07T17:40+0400
2023-09-07T17:55+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится со второй половины 7 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град. По прогнозам синоптиков, интенсивность осадков днем 8 сентября ослабеет, а с 9 сентября до утра 10 сентября в большей части Западной Грузии и в некоторых районах восточной части страны вновь ожидаются сильные осадки, гроза и град. Также ожидается сильный ветер западного направления. На море возможно будет 3-4-балльный шторм. С 9 сентября ожидается резкое падение температуры и в высокогорных регионах, возможно, пойдет слякоть. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, аджария, гурия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, аджария, гурия, национальное агентство окружающей среды
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии
17:40 07.09.2023 (обновлено: 17:55 07.09.2023)
С 9 сентября ожидается резкое падение температуры и в высокогорных регионах страны
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится со второй половины 7 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град.
По прогнозам синоптиков, интенсивность осадков днем 8 сентября ослабеет, а с 9 сентября до утра 10 сентября в большей части Западной Грузии и в некоторых районах восточной части страны вновь ожидаются сильные осадки, гроза и град. Также ожидается сильный ветер западного направления. На море возможно будет 3-4-балльный шторм.
С 9 сентября ожидается резкое падение температуры и в высокогорных регионах, возможно, пойдет слякоть.
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы.