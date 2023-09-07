https://sputnik-georgia.ru/20230907/sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-na-territorii-gruzii-282029846.html

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии

С 9 сентября ожидается резкое падение температуры и в высокогорных регионах страны 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Погода в Грузии ухудшится со второй половины 7 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В регионах Аджария, Рача-Лечхуми, Гурия, Имерети, Самцхе-Джавахети, Мцхета-Мтианети и Кахети ожидается ливень, гроза, в некоторых местах – град. По прогнозам синоптиков, интенсивность осадков днем 8 сентября ослабеет, а с 9 сентября до утра 10 сентября в большей части Западной Грузии и в некоторых районах восточной части страны вновь ожидаются сильные осадки, гроза и град. Также ожидается сильный ветер западного направления. На море возможно будет 3-4-балльный шторм. С 9 сентября ожидается резкое падение температуры и в высокогорных регионах, возможно, пойдет слякоть. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды, а на маленьких реках активизировать паводки. В горных зонах могут начаться оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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