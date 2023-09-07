https://sputnik-georgia.ru/20230907/vino-i-ne-tolko-top-10-prichin-posetit-region-kakheti-282028175.html

Вино и не только: топ-10 причин посетить регион Кахети

Вино и не только: топ-10 причин посетить регион Кахети

Кахети – регион Грузии, который называют родиной виноградарства и виноделия. Именно здесь расположено большинство виноградников страны. Однако, кроме этого... 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T20:21+0400

2023-09-07T20:21+0400

2023-09-07T20:21+0400

грузия

туризм

культура

кахети

давид-гареджи

кварели

шота руставели

юнеско

илья чавчавадзе

святая нино

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Sputnik Грузия расскажет вам о главных достопримечательностях Кахети.1. Сигнахи – город любвиСигнахи – это маленький город-крепость с уютными улочками. В последние годы он превратился в туристический центр региона. Крепость вокруг была построена еще в XVII веке. Со сторожевых башен крепости открывается изумительный вид на Алазанскую долину.Крепость Сигнахи уникальна и тем, что считается единственной крепостью в Грузии, у которой целиком сохранились стены.Сегодня основная часть города отреставрирована – здесь есть уютные кафе, ресторанчики и гостиницы.Но основная "фишка" города, которая особенно привлекает влюбленных, в том, что здесь можно зарегистрировать брак в любое время суток.2. Крепость Батонис-цихеКрепость Батонис-цихе была построена в XVII-XVIII веках. Она находится в центральной части города Телави. Крепость считалась одной из главных резиденций нескольких кахетинских царей.В 2016 году завершилось восстановление крепости. Специалисты вернули историческому памятнику первозданный вид.Именно в Батонис-цихе расположен дом-музей царя Ираклия II. Сегодня там находится этнографический музей, где можно увидеть нумизматическую коллекцию, коллекцию бытовых предметов из меди XVIII-XVIII века и многое другое.3. Монастырский комплекс Давид-ГареджиМонастырский комплекс Давид-Гареджи, который расположен на границе с Азербайджаном, признан одним из самых диких и красивых мест мира. Комплекс находится в пустынной степи и считается шедевром грузинского искусства.Давид-Гареджи состоит из порядка 20 монастырей, высеченных в скалах.История комплекса началась в VI веке, когда один из 13 сирийских отцов по имени Давид поселился в пещере Гареджа на склонах небольшого ущелья и вскоре основал там первый монастырь – Лавру Давида.Монастырский комплекс Давид-Гареджи внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.4. Лагодехский заповедникЛагодехский заповедник – это самый древний заповедник на Кавказе, основанный еще в 1912 году. При этом он является самым большим из охраняемых территорий Грузии.Заповедник расположен на южных склонах восточной части Главного Кавказского хребта, близ города Лагодехи (регион Кахети) на территории 24,258 гектара.Здесь можно увидеть почти 2/3 распространенных в Грузии растений – более 1 100 видов.Заповедник включен в число памятников природы мирового значения ЮНЕСКО.5. Монастырский комплекс ИкалтоМонастырский комплекс Икалто – памятник грузинского зодчества, который расположен близ Телави и является одним из первых монастырей не только в Кахети, но и в Грузии. Он был основан одним из ассирийских отцов, Зеноном Икалтойским, в середине VI века. На территории монастыря раньше находилась еще и академия, но от строений той эпохи уже почти ничего не осталось.Академия, которая была построена еще в XII веке при царе Давиде Строителе, вошла в историю и тем, что в ней учился автор поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели.В 1616 году во время нашествия Шах Аббас сжег академию. С тех пор монастырь почти прекратил свое существование и был восстановлен только в XIX веке.6. Музей-заповедник ГремиВ середине XV в Греми (район Кварели) был создан классический феодальный город. Город-крепость занимал 50 гектаров и состоял из трех основных частей: крестокупольного Архангельского монастырского комплекса, царской резиденции и торгового района.В музее Греми выставлены найденные в результате археологических раскопок на территории музея-заповедника кинжалы и украшения, относящиеся к Бронзовому веку, предметы с изображениями животных, керамическая плитка и кирпичи XV века, водопроводные трубы, пушка, лук и стрелы XVI века.7. Озеро ИлииОзеро Илии – это искусственное озеро близ города Кварели, которое наполняет река Дуруджи. Оно находится в уникальной микрозоне Киндзмараули.Озеро назвали в честь известного грузинского писателя и общественного деятеля Илии Чавчавадзе, который был родом из Кварели.С одной стороны озера находятся горы, покрытие лиственными лесами, а с другой стороны –парк отдыха, уютные кафе, рестораны и гостиница.8. Алавердский кафедральный соборАлавердский кафедральный собор – это главный и самый почитаемый храм в Кахети, который до сих пор остается выдающимся образцом средневекового грузинского зодчества."Алаверди" – это слово турецко-арабского происхождения, означает "Дар Господа".Монастырский комплекс расположен в центре Алазанской долины. В свое время кафедральный собор Алаверди, высота которого 50 метров, был одним из самых высоких зданий в мире. Собор был построен в XI веке и частично отреставрирован в XV и XVIII веках.Алаверди внесен в список ЮНЕСКО.9. Монастырь БодбеБодбийский монастырь основан в первой половине IV века, сразу после смерти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Это место она избрала себе последним пристанищем. Мощи святой Нино хранятся в монастыре. Над могилой святой возведен кафедральный собор во имя небесных покровителей Грузии – Георгия Победоносца и Нино – трехнефная базилика IX века. В настоящее время при храме действует самый большой в Грузии женский монастырь.В монастыре находится одна из известных и почитаемых в православном мире икон – Иверская икона Пресвятой Богородицы, которая славится силой исцеления.10. Винные турыРегион Кахети находится в числе лучших винных направлений мира. Здесь можно попробовать множество сортов этого божественного напитка. Причем тур в Кахети вполне укладывается в один день. Туристы в основном посещают районы Кварели и Телави.Во время тура вам покажут винодельни и расскажут, как они работают, ознакомят с технологий настаивания грузинского вина.Во время экскурсии у туристов есть возможность протестировать разные сорта грузинского вина и услышать профессиональные рассказы виноделов.Особенно интересны винные туры в период ртвели – традиционного сбора урожая в начале осени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, культура, кахети, давид-гареджи, кварели, шота руставели, юнеско, илья чавчавадзе, святая нино