Вино и не только: топ-10 причин посетить регион Кахети
© National Wine Agency of GeorgiaРтвели в Кахети - сбор урожая винограда
© National Wine Agency of Georgia
Кахети – регион Грузии, который называют родиной виноградарства и виноделия. Именно здесь расположено большинство виноградников страны. Однако, кроме этого, Кахети – это край с богатой историей и культурой.
Sputnik Грузия расскажет вам о главных достопримечательностях Кахети.
1. Сигнахи – город любви
Сигнахи – это маленький город-крепость с уютными улочками. В последние годы он превратился в туристический центр региона. Крепость вокруг была построена еще в XVII веке. Со сторожевых башен крепости открывается изумительный вид на Алазанскую долину.
© StringerВид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
Вид на Алазанскую долину в городе Сигнахи
© Stringer
Крепость Сигнахи уникальна и тем, что считается единственной крепостью в Грузии, у которой целиком сохранились стены.
Сегодня основная часть города отреставрирована – здесь есть уютные кафе, ресторанчики и гостиницы.
Но основная "фишка" города, которая особенно привлекает влюбленных, в том, что здесь можно зарегистрировать брак в любое время суток.
2. Крепость Батонис-цихе
Крепость Батонис-цихе была построена в XVII-XVIII веках. Она находится в центральной части города Телави. Крепость считалась одной из главных резиденций нескольких кахетинских царей.
© photo: courtesy of Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaЦарская резиденция Батонис Цихе в Телави
Царская резиденция Батонис Цихе в Телави
В 2016 году завершилось восстановление крепости. Специалисты вернули историческому памятнику первозданный вид.
Именно в Батонис-цихе расположен дом-музей царя Ираклия II. Сегодня там находится этнографический музей, где можно увидеть нумизматическую коллекцию, коллекцию бытовых предметов из меди XVIII-XVIII века и многое другое.
3. Монастырский комплекс Давид-Гареджи
Монастырский комплекс Давид-Гареджи, который расположен на границе с Азербайджаном, признан одним из самых диких и красивых мест мира. Комплекс находится в пустынной степи и считается шедевром грузинского искусства.
© photo: Sputnik / StringerПамятники и достопримечательности Грузии. Давид Гареджи
Памятники и достопримечательности Грузии. Давид Гареджи
© photo: Sputnik / Stringer
Давид-Гареджи состоит из порядка 20 монастырей, высеченных в скалах.
История комплекса началась в VI веке, когда один из 13 сирийских отцов по имени Давид поселился в пещере Гареджа на склонах небольшого ущелья и вскоре основал там первый монастырь – Лавру Давида.
Монастырский комплекс Давид-Гареджи внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
4. Лагодехский заповедник
Лагодехский заповедник – это самый древний заповедник на Кавказе, основанный еще в 1912 году. При этом он является самым большим из охраняемых территорий Грузии.
© photo: Sputnik / StringerПутешествия по Грузии. Поход на Озеро Черных скал в Лагодехи, регион Кахети
Путешествия по Грузии. Поход на Озеро Черных скал в Лагодехи, регион Кахети
© photo: Sputnik / Stringer
Заповедник расположен на южных склонах восточной части Главного Кавказского хребта, близ города Лагодехи (регион Кахети) на территории 24,258 гектара.
Здесь можно увидеть почти 2/3 распространенных в Грузии растений – более 1 100 видов.
Заповедник включен в число памятников природы мирового значения ЮНЕСКО.
5. Монастырский комплекс Икалто
Монастырский комплекс Икалто – памятник грузинского зодчества, который расположен близ Телави и является одним из первых монастырей не только в Кахети, но и в Грузии. Он был основан одним из ассирийских отцов, Зеноном Икалтойским, в середине VI века. На территории монастыря раньше находилась еще и академия, но от строений той эпохи уже почти ничего не осталось.
Монастырь Икалто в Кахетии
© photo: Sputnik / Владимир Вяткин/
Академия, которая была построена еще в XII веке при царе Давиде Строителе, вошла в историю и тем, что в ней учился автор поэмы "Витязь в тигровой шкуре" Шота Руставели.
В 1616 году во время нашествия Шах Аббас сжег академию. С тех пор монастырь почти прекратил свое существование и был восстановлен только в XIX веке.
6. Музей-заповедник Греми
В середине XV в Греми (район Кварели) был создан классический феодальный город. Город-крепость занимал 50 гектаров и состоял из трех основных частей: крестокупольного Архангельского монастырского комплекса, царской резиденции и торгового района.
Замок Греми в регионе Кахетия в Грузии
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov/
В музее Греми выставлены найденные в результате археологических раскопок на территории музея-заповедника кинжалы и украшения, относящиеся к Бронзовому веку, предметы с изображениями животных, керамическая плитка и кирпичи XV века, водопроводные трубы, пушка, лук и стрелы XVI века.
7. Озеро Илии
Озеро Илии – это искусственное озеро близ города Кварели, которое наполняет река Дуруджи. Оно находится в уникальной микрозоне Киндзмараули.
Озеро назвали в честь известного грузинского писателя и общественного деятеля Илии Чавчавадзе, который был родом из Кварели.
Строительство "Острова музыки" на озере Илии
С одной стороны озера находятся горы, покрытие лиственными лесами, а с другой стороны –парк отдыха, уютные кафе, рестораны и гостиница.
8. Алавердский кафедральный собор
Алавердский кафедральный собор – это главный и самый почитаемый храм в Кахети, который до сих пор остается выдающимся образцом средневекового грузинского зодчества.
"Алаверди" – это слово турецко-арабского происхождения, означает "Дар Господа".
© photo: Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАлавердский Кафедральный собор (собор Святого Георгия)
Алавердский Кафедральный собор (собор Святого Георгия)
© photo: Sputnik / Максим Блинов/
Монастырский комплекс расположен в центре Алазанской долины. В свое время кафедральный собор Алаверди, высота которого 50 метров, был одним из самых высоких зданий в мире. Собор был построен в XI веке и частично отреставрирован в XV и XVIII веках.
Алаверди внесен в список ЮНЕСКО.
9. Монастырь Бодбе
Бодбийский монастырь основан в первой половине IV века, сразу после смерти святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Это место она избрала себе последним пристанищем. Мощи святой Нино хранятся в монастыре. Над могилой святой возведен кафедральный собор во имя небесных покровителей Грузии – Георгия Победоносца и Нино – трехнефная базилика IX века. В настоящее время при храме действует самый большой в Грузии женский монастырь.
© photo: Sputnik / StringerХрам Святой Нино в Бодбе
Храм Святой Нино в Бодбе
© photo: Sputnik / Stringer
В монастыре находится одна из известных и почитаемых в православном мире икон – Иверская икона Пресвятой Богородицы, которая славится силой исцеления.
10. Винные туры
Регион Кахети находится в числе лучших винных направлений мира. Здесь можно попробовать множество сортов этого божественного напитка. Причем тур в Кахети вполне укладывается в один день. Туристы в основном посещают районы Кварели и Телави.
Во время тура вам покажут винодельни и расскажут, как они работают, ознакомят с технологий настаивания грузинского вина.
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Во время экскурсии у туристов есть возможность протестировать разные сорта грузинского вина и услышать профессиональные рассказы виноделов.
Особенно интересны винные туры в период ртвели – традиционного сбора урожая в начале осени.