https://sputnik-georgia.ru/20230907/ya-byl-parnishkoy-iz-derevni---put-gruzinskogo-regbista-k-uspekhu-vo-frantsii-282025064.html

"Я был парнишкой из деревни" – путь грузинского регбиста к успеху во Франции

"Я был парнишкой из деревни" – путь грузинского регбиста к успеху во Франции

Рубрика "Грузины за рубежом" рассказывает об удивительном пути грузинского регбиста, выступающего за французский клуб 07.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-07T15:30+0400

2023-09-07T15:30+0400

2023-09-07T15:38+0400

спорт

грузия

франция

регби

грузины за рубежом

интервью

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Для миллионов молодых ребят спорт – это нечто большее, чем просто тренировки для поддержания формы. Они посвящают всю свою жизнь данной стезе для того, чтобы вписать свои имена в историю мирового спорта. Но за золотыми медалями и кубками стоит длинный и невероятно трудный путь, на котором профессиональные спортсмены проливали пот, слезы и кровь. В Грузии особенной популярностью пользуется регби. У грузин есть даже выражение "რაგბი ჩვენი თამაშია", что означает "регби – наша игра". Одним из перспективных и уже довольно популярных регбистов, представляющих грузинскую школу, является 24-летний Гиорги Ахаладзе, который выступает за французский клуб "AS Béziers Hérault". Гиорги родился и вырос в Западной Грузии, в городе Багдади. Природа с рождения наградила его богатырской силой и внушительными размерами. В 14-летнем возрасте, придя на первую тренировку по регби, он принял решение посвятить жизнь именно этой дисциплине. Принятое решение, которое определило его будущее, Гиорги объясняет тем, что регби подарило ему не только профессию, но и близких людей. Главными факторами для достижения успеха в данном виде спорта являются сплоченность команды, командный дух, вера в того, кто отчаянно бьётся за победу рядом с тобой. Вот почему этот спорт так любит грузинская молодёжь. – Самым лучшим этапом моей карьеры были те времена, когда я играл в легендарном кутаисском клубе "Айя". Кутаиси для меня был мегаполисом, я мечтал попасть в эту команду. В этом клубе я набрался опыта и сформировался как профессионал, а самое главное – приобрёл по-настоящему близких мне людей. Например, наш общий друг Дато Гвидиани (бывший одноклубник Гиорги по кутаисской "Айе"), благодаря которому мы и связались. Он является не просто моим другом, а крёстным моей дочери. Регби, без сомнения, можно назвать боевым видом спорта. Перед матчем ты готовишься выйти на битву, а человек, проживший рядом с тобой те минуты отчаянной борьбы за победу, автоматически становится ближе, чем просто одноклубник. Когда атлет начинает добиваться поставленных целей, он переходит на другой уровень профессионализма, где невозможно избежать "черной полосы". Именно в этот период человек либо ломается, либо находит в себе силы и мотивацию для того, чтобы идти дальше. С периодом падения Гиоргию Ахаладзе пришлось бороться после трёх недель переезда во Францию. – Достигнув определённого успеха, вы оказались в сложном положении. Когда и как это произошло? – Моей целью было попасть в сборную Грузии до 18 лет. Я достиг этого. Сыграв на чемпионате Европы, к сожалению, наша команда потерпела поражение в финале против Франции. После этого со мной связался агент и предложил заключить контракт с французским клубом "Massy Essonne". В моей голове творился хаос. Я не мог поверить в счастье. Разумеется, я дал своё согласие и в 18 лет отправился покорять Европу. Первым этапом были сборы, которые включали в себя лишь лёгкие разминочные тренировки и знакомство с командой. Через три недели я получил травму, разрыв мениска. С этого момента мечта превратилась в сущий ад. Мне сделали операцию, после которой я не мог передвигаться без костылей. Я позвонил агенту и попросил расторгнуть контракт. На меня нахлынуло дикое желание вернуться домой. Я чуть не сошёл с ума. Едва я встал на ноги, как клуб потребовал от меня игры, так как я был для них начинающим, неопытным, приезжим парнишкой из деревни, которому не должно быть больно. Перед каждым матчем мне давали болеутоляющие. Первую половину реабилитации я прошёл во Франции, а потом уехал в Грузию, так как мне нужно было играть за сборную до 20 лет на чемпионате мира. Вернувшись на родину, я целовал землю от счастья! – Упав, вы снова приобрели возможность оттолкнуться и взлететь, но у жизни были на вас другие планы, не так ли? – Совершенно верно! Успешно завершив сборы в Южной Африке, я на две-три недели вернулся во Францию. Я должен был сыграть пару игр за клуб перед чемпионатом мира. Во время матча случилось то, о чём я до сих пор жалею. Я повёлся на провокацию и поступил непрофессионально, избив одного из игроков, который плюнул в меня. К сожалению, я не смог стерпеть такое оскорбление. Удары, нанесённые ему, не принесли никакой пользы, а наоборот, усугубили моё положение. Мне дали дисквалификацию на пять игр, и двери чемпионата мира для меня захлопнулись. Нельзя вестись на провокации, истинный профессионал всегда обязан контролировать свои эмоции. – Откуда вы черпали мотивацию и силы после всего произошедшего? – С самого детства я верил всем сердцем, что смогу добиться успеха и мне представится возможность с гордостью представлять мою родину. Я задал себе один вопрос: имею ли я моральное право погубить эту веру из-за какой-то травмы или дисквалификации? Я прошёл немало испытаний, а затем резко решил бросить всё и вернуться в свою зону комфорта, то есть в Грузию. В первую очередь я победил самого себя, но опорой и мотивацией для меня всегда была и будет моя семья. Когда мне было больно и страшно, когда я был не уверен в себе, когда в меня мало кто верил, я просто вспоминал свою семью. Все эти мысли помогли мне вернуться во Францию и продолжить делать своё дело. Я не имею право подвести моих родных. Александра должна гордиться своим отцом!Большие мышцы и грубая физическая сила никогда не являлись показателем высокого класса спортсмена. Лишь искренняя вера в своё дело помогает преодолеть все невзгоды на пути к заветной мечте. В этой связи всегда актуальны слова легендарного Мухаммеда Али: "Чемпионами становятся не в тренажёрных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри – желания, мечты, цели".

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Гиорги Лордкипанидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/07/282022521_0:0:345:346_100x100_80_0_0_9c3f9f58dbae8d6d6dbc4bea393f9fc5.jpg

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спорт, грузия, франция, регби, грузины за рубежом, интервью