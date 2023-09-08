https://sputnik-georgia.ru/20230908/282062032.html

Скульптуры национальных животных стран-участниц саммита G20 в Индии

Скульптуры национальных животных стран-участниц саммита G20 в Индии

В честь саммита "Большой двадцатки" в парке в Нью-Дели установили статуи животных – национальных символов стран-участниц саммита. Смотрите в фотоленте Sputnik... 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T17:27+0400

2023-09-08T17:27+0400

2023-09-08T17:38+0400

мультимедиа

фотография

новости в фотографиях

фотоленты

индия

в мире

саммит g-20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282063951_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_0fa8f459f0751a9435e68dc518469425.jpg

Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств – Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, индия, в мире, саммит g-20