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Скульптуры национальных животных стран-участниц саммита G20 в Индии
Скульптуры национальных животных стран-участниц саммита G20 в Индии
В честь саммита "Большой двадцатки" в парке в Нью-Дели установили статуи животных – национальных символов стран-участниц саммита. Смотрите в фотоленте Sputnik... 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T17:27+0400
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Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств – Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, индия, в мире, саммит g-20
Скульптуры национальных животных стран-участниц саммита G20 в Индии 17:27 08.09.2023 (обновлено: 17:38 08.09.2023)
В честь саммита "Большой двадцатки" в парке в Нью-Дели установили статуи животных – национальных символов стран-участниц саммита. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят фигуры из переработанного железного лома
Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств – Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Восточная сорока – национальный символ Южной Кореи.
Восточная сорока – национальный символ Южной Кореи.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Бурый медведь – национальный символ России.
Бурый медведь – национальный символ России.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Беркут – национальный символ Мексики.
Беркут – национальный символ Мексики.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Орел – национальный символ Германии.
Орел – национальный символ Германии.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Венценосный журавль – национальный символ Китая.
Венценосный журавль – национальный символ Китая.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Американский бизон – национальный символ США.
Американский бизон – национальный символ США.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Петух – национальный символ Франции.
Петух – национальный символ Франции.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Одногорбый верблюд – национальный символ Саудовской Аравии.
Одногорбый верблюд – национальный символ Саудовской Аравии.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Ягуар – национальный символ Бразилии.
Ягуар – национальный символ Бразилии.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Лев – национальный символ Великобритании.
Лев – национальный символ Великобритании.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Спрингбок – национальный символ Южной Африки.
Спрингбок – национальный символ Южной Африки.
© AFP 2023 / Arun Sankar
Павлин – национальный символ Индии.
Павлин – национальный символ Индии.