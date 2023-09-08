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Скульптуры национальных животных стран-участниц саммита G20 в Индии
Скульптуры национальных животных стран-участниц саммита G20 в Индии
В честь саммита "Большой двадцатки" в парке в Нью-Дели установили статуи животных – национальных символов стран-участниц саммита. Смотрите в фотоленте Sputnik... 08.09.2023, Sputnik Грузия
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Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств – Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, индия, в мире, саммит g-20

Скульптуры национальных животных стран-участниц саммита G20 в Индии

17:27 08.09.2023 (обновлено: 17:38 08.09.2023)
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НовостиTelegram
В честь саммита "Большой двадцатки" в парке в Нью-Дели установили статуи животных – национальных символов стран-участниц саммита. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядят фигуры из переработанного железного лома
Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств – Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.
© AFP 2023 / Arun Sankar

Восточная сорока – национальный символ Южной Кореи.

Восточная сорока – национальный символ Южной Кореи. - Sputnik Грузия
1/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Восточная сорока – национальный символ Южной Кореи.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Бурый медведь – национальный символ России.

Бурый медведь – национальный символ России. - Sputnik Грузия
2/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Бурый медведь – национальный символ России.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Беркут – национальный символ Мексики.

Беркут – национальный символ Мексики. - Sputnik Грузия
3/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Беркут – национальный символ Мексики.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Орел – национальный символ Германии.

Орел – национальный символ Германии. - Sputnik Грузия
4/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Орел – национальный символ Германии.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Венценосный журавль – национальный символ Китая.

Венценосный журавль – национальный символ Китая. - Sputnik Грузия
5/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Венценосный журавль – национальный символ Китая.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Американский бизон – национальный символ США.

Американский бизон – национальный символ США. - Sputnik Грузия
6/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Американский бизон – национальный символ США.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Петух – национальный символ Франции.

Петух – национальный символ Франции. - Sputnik Грузия
7/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Петух – национальный символ Франции.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Одногорбый верблюд – национальный символ Саудовской Аравии.

Одногорбый верблюд – национальный символ Саудовской Аравии. - Sputnik Грузия
8/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Одногорбый верблюд – национальный символ Саудовской Аравии.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Ягуар – национальный символ Бразилии.

Ягуар – национальный символ Бразилии. - Sputnik Грузия
9/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Ягуар – национальный символ Бразилии.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Лев – национальный символ Великобритании.

Лев – национальный символ Великобритании. - Sputnik Грузия
10/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Лев – национальный символ Великобритании.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Спрингбок – национальный символ Южной Африки.

Спрингбок – национальный символ Южной Африки. - Sputnik Грузия
11/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Спрингбок – национальный символ Южной Африки.

© AFP 2023 / Arun Sankar

Павлин – национальный символ Индии.

Павлин – национальный символ Индии. - Sputnik Грузия
12/12
© AFP 2023 / Arun Sankar

Павлин – национальный символ Индии.

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