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Банк международных расчетов поможет Грузии развивать цифровой лари
Банк международных расчетов поможет Грузии развивать цифровой лари
Внедрение в Грузии цифровой валюты Центрального банка является обязательством Нацбанка перед международными партнерами 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T19:41+0400
2023-09-08T19:41+0400
2023-09-08T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии будет сотрудничать с Центром инноваций Банка международных расчетов (BISIH) в вопросах цифрового лари, говорится в сообщении на сайте регулятора. Целью основанного в 2019 году Центра инноваций Банка международных расчетов (BISIH) является способствование инновациям и развитию экосистемы финансовых технологий путем расширения сотрудничества между центральными банками.Нацбанк будет подключен к гонконгским проектам BISIH – Aurum и mBridge. Aurum – это проект розничной цифровой валюты центрального банка Гонконга. Проект mBridge – это из один международных проектов с цифровой валютой Центральных банков, направленный на развитие трансграничных платежей. Это совместный проект BISIH в Гонконге и четырех центральных банков в Азии и на Ближнем Востоке.Благодаря участию в этих проектах Нацбанк сможет ознакомиться с опытом использования цифровых валют в других странах и протестировать в будущем собственную технологию.Нацбанк Грузии с 2020 года активно исследует характеристики цифровой валюты Центральных банков разных стран, то есть цифровых версий денег, которые выпускаются и регулируются Центральными банками. Также Нацбанк изучает потенциальные возможности цифрового лари, устройство системы и способы ее использования на рынке.Внедрение в Грузии цифровой валюты Центрального банка является обязательством Нацбанка перед международными партнерами. По данным Нацбанка, цифровой лари может оказать существенное влияние на существующую в стране монетарную политику и платежную систему, способствовать развитию финансовых технологий и появлению новых инновационных финансовых продуктов и услуг. Что нового в цифровой валюте В настоящее время Центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в Центральном банке (доступные только банкам). Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредитов, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков. Цифровые деньги Центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридические лица, и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации. Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, гонконг, национальный банк грузии
новости, грузия, экономика, гонконг, национальный банк грузии
Банк международных расчетов поможет Грузии развивать цифровой лари
19:41 08.09.2023 (обновлено: 19:56 08.09.2023)
Внедрение в Грузии цифровой валюты Центрального банка является обязательством Нацбанка перед международными партнерами
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии будет сотрудничать с Центром инноваций Банка международных расчетов (BISIH) в вопросах цифрового лари, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Целью основанного в 2019 году Центра инноваций Банка международных расчетов (BISIH) является способствование инновациям и развитию экосистемы финансовых технологий путем расширения сотрудничества между центральными банками.
Нацбанк будет подключен к гонконгским проектам BISIH – Aurum и mBridge. Aurum – это проект розничной цифровой валюты центрального банка Гонконга.
Проект mBridge – это из один международных проектов с цифровой валютой Центральных банков, направленный на развитие трансграничных платежей. Это совместный проект BISIH в Гонконге и четырех центральных банков в Азии и на Ближнем Востоке.
Благодаря участию в этих проектах Нацбанк сможет ознакомиться с опытом использования цифровых валют в других странах и протестировать в будущем собственную технологию.
Нацбанк Грузии с 2020 года активно исследует характеристики цифровой валюты Центральных банков разных стран, то есть цифровых версий денег, которые выпускаются и регулируются Центральными банками. Также Нацбанк изучает потенциальные возможности цифрового лари, устройство системы и способы ее использования на рынке.
Внедрение в Грузии цифровой валюты Центрального банка является обязательством Нацбанка перед международными партнерами.
По данным Нацбанка, цифровой лари может оказать существенное влияние на существующую в стране монетарную политику и платежную систему, способствовать развитию финансовых технологий и появлению новых инновационных финансовых продуктов и услуг.
Что нового в цифровой валюте
В настоящее время Центральные банки стран эмитируют два вида денег: наличные (доступные всем) и "деньги для банков" – резервные счета коммерческих банков в Центральном банке (доступные только банкам).
Эти деньги являются обязательствами Центрального банка. Остальные деньги в экономике производит банковский сектор посредством кредитов, и безналичные средства граждан и компаний на банковских счетах являются обязательствами коммерческих банков.
Цифровые деньги Центрального банка также могут быть двух видов: розничные (retail) – цифровой аналог наличных, доступный широкому кругу пользователей, включая граждан и юридические лица, и оптовые (wholesale) – цифровой аналог "денег для банков", к которым имеют доступ только финансовые организации.
Розничные CBDC можно было бы назвать "резервные счета для всех", и их ключевое новшество заключается в расширении доступа к обязательствам Центрального банка.