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"Ближневосточная" деревня в центре Грузии: фото необычного поселения
"Ближневосточная" деревня в центре Грузии: фото необычного поселения
Это заброшенное поселение находится неподалеку от города Рустави. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит это необычное место. 08.09.2023, Sputnik Грузия
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Кадры из загадочной заброшенной деревни недалеко от города Рустави (регион Квемо-Картли) появились в грузинских социальных сетях и сразу привлекли внимание тысяч людей.
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мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, фото, фотоленты, новости грузии в фотографиях
мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, фото, фотоленты, новости грузии в фотографиях

"Ближневосточная" деревня в центре Грузии: фото необычного поселения

19:30 08.09.2023 (обновлено: 19:59 08.09.2023)
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Это заброшенное поселение находится неподалеку от города Рустави. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит это необычное место.
Кадры из загадочной заброшенной деревни недалеко от города Рустави (регион Квемо-Картли) появились в грузинских социальных сетях и сразу привлекли внимание тысяч людей.
© photo: Sputnik / Stringer

Это место находится в 30 километрах от Рустави.

Это место находится в 30 километрах от Рустави. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Это место находится в 30 километрах от Рустави.

© photo: Sputnik / Stringer

Пользователи социальных сетей гадают о происхождении этой деревни.

Пользователи социальных сетей гадают о происхождении этой деревни. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Пользователи социальных сетей гадают о происхождении этой деревни.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые утверждают, что это место было сооружено в качестве декораций к фильму.

Некоторые утверждают, что это место было сооружено в качестве декораций к фильму. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые утверждают, что это место было сооружено в качестве декораций к фильму.

© photo: Sputnik / Stringer

В частности, указывают на картину "Царица Небесная", в съемках которой принимали участие грузинские актеры.

В частности, указывают на картину &quot;Царица Небесная&quot;, в съемках которой принимали участие грузинские актеры. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

В частности, указывают на картину "Царица Небесная", в съемках которой принимали участие грузинские актеры.

© photo: Sputnik / Stringer

Другие же говорят, что в этом месте тренировались грузинские военные перед поездками на службу в Афганистан.

Другие же говорят, что в этом месте тренировались грузинские военные перед поездками на службу в Афганистан. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Другие же говорят, что в этом месте тренировались грузинские военные перед поездками на службу в Афганистан.

© photo: Sputnik / Stringer

В любом случае сейчас это место используют жители Грузии для создания интересного контента для страниц в социальных сетях.

В любом случае сейчас это место используют жители Грузии для создания интересного контента для страниц в социальных сетях. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

В любом случае сейчас это место используют жители Грузии для создания интересного контента для страниц в социальных сетях.

© photo: Sputnik / Stringer

И правда, везде тут очень необычная атмосфера, не только архитектура.

И правда, везде тут очень необычная атмосфера, не только архитектура. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

И правда, везде тут очень необычная атмосфера, не только архитектура.

© photo: Sputnik / Stringer

"Ближневосточная деревня" рядом с Рустави.

&quot;Ближневосточная деревня&quot; рядом с Рустави. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Ближневосточная деревня" рядом с Рустави.

© photo: Sputnik / Stringer

Поселок и правда заброшен, хотя у зданий есть крыши, а внутри помещений есть лежанки.

Поселок и правда заброшен, хотя у зданий есть крыши, а внутри помещений есть лежанки. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Поселок и правда заброшен, хотя у зданий есть крыши, а внутри помещений есть лежанки.

© photo: Sputnik / Stringer

Но тут нет ни одной живой души. Никого. Везде пусто.

Но тут нет ни одной живой души. Никого. Везде пусто. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но тут нет ни одной живой души. Никого. Везде пусто.

© photo: Sputnik / Stringer

Временами этот заброшенный поселок производит жутковатое впечатление.

Временами этот заброшенный поселок производит жутковатое впечатление. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Временами этот заброшенный поселок производит жутковатое впечатление.

© photo: Sputnik / Stringer

Кажется, что на много километров никого нет.

Кажется, что на много километров никого нет. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Кажется, что на много километров никого нет.

© photo: Sputnik / Stringer

Но побывать тут очень интересно. Поездка запомнится надолго.

Но побывать тут очень интересно. Поездка запомнится надолго. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Но побывать тут очень интересно. Поездка запомнится надолго.

© photo: Sputnik / Stringer

И тут еще очень тихо. И получаются очень красивые фотографии и видео.

И тут еще очень тихо. И получаются очень красивые фотографии и видео. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

И тут еще очень тихо. И получаются очень красивые фотографии и видео.

© photo: Sputnik / Stringer

Для Грузии такой стиль построек совсем несвойственен. Как будто попадаешь в другую страну.

Для Грузии такой стиль построек совсем несвойственен. Как будто попадаешь в другую страну. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Для Грузии такой стиль построек совсем несвойственен. Как будто попадаешь в другую страну.

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