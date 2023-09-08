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"Ближневосточная" деревня в центре Грузии: фото необычного поселения

"Ближневосточная" деревня в центре Грузии: фото необычного поселения

Это заброшенное поселение находится неподалеку от города Рустави. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит это необычное место. 08.09.2023, Sputnik Грузия

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Кадры из загадочной заброшенной деревни недалеко от города Рустави (регион Квемо-Картли) появились в грузинских социальных сетях и сразу привлекли внимание тысяч людей.

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