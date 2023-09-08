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"Ближневосточная" деревня в центре Грузии: фото необычного поселения
"Ближневосточная" деревня в центре Грузии: фото необычного поселения
Это заброшенное поселение находится неподалеку от города Рустави. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит это необычное место. 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T19:30+0400
2023-09-08T19:30+0400
2023-09-08T19:59+0400
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Кадры из загадочной заброшенной деревни недалеко от города Рустави (регион Квемо-Картли) появились в грузинских социальных сетях и сразу привлекли внимание тысяч людей.
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мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, фото, фотоленты, новости грузии в фотографиях
мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, туристические достопримечательности, главные достопримечательности грузии, фото, фотоленты, новости грузии в фотографиях
"Ближневосточная" деревня в центре Грузии: фото необычного поселения
19:30 08.09.2023 (обновлено: 19:59 08.09.2023)
Это заброшенное поселение находится неподалеку от города Рустави. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядит это необычное место.
Кадры из загадочной заброшенной деревни недалеко от города Рустави (регион Квемо-Картли) появились в грузинских социальных сетях и сразу привлекли внимание тысяч людей.
© photo: Sputnik / Stringer
Это место находится в 30 километрах от Рустави.
Это место находится в 30 километрах от Рустави.
© photo: Sputnik / Stringer
Пользователи социальных сетей гадают о происхождении этой деревни.
Пользователи социальных сетей гадают о происхождении этой деревни.
© photo: Sputnik / Stringer
Некоторые утверждают, что это место было сооружено в качестве декораций к фильму.
Некоторые утверждают, что это место было сооружено в качестве декораций к фильму.
© photo: Sputnik / Stringer
В частности, указывают на картину "Царица Небесная", в съемках которой принимали участие грузинские актеры.
В частности, указывают на картину "Царица Небесная", в съемках которой принимали участие грузинские актеры.
© photo: Sputnik / Stringer
Другие же говорят, что в этом месте тренировались грузинские военные перед поездками на службу в Афганистан.
Другие же говорят, что в этом месте тренировались грузинские военные перед поездками на службу в Афганистан.
© photo: Sputnik / Stringer
В любом случае сейчас это место используют жители Грузии для создания интересного контента для страниц в социальных сетях.
В любом случае сейчас это место используют жители Грузии для создания интересного контента для страниц в социальных сетях.
© photo: Sputnik / Stringer
И правда, везде тут очень необычная атмосфера, не только архитектура.
И правда, везде тут очень необычная атмосфера, не только архитектура.
© photo: Sputnik / Stringer
"Ближневосточная деревня" рядом с Рустави.
"Ближневосточная деревня" рядом с Рустави.
© photo: Sputnik / Stringer
Поселок и правда заброшен, хотя у зданий есть крыши, а внутри помещений есть лежанки.
Поселок и правда заброшен, хотя у зданий есть крыши, а внутри помещений есть лежанки.
© photo: Sputnik / Stringer
Но тут нет ни одной живой души. Никого. Везде пусто.
Но тут нет ни одной живой души. Никого. Везде пусто.
© photo: Sputnik / Stringer
Временами этот заброшенный поселок производит жутковатое впечатление.
Временами этот заброшенный поселок производит жутковатое впечатление.
© photo: Sputnik / Stringer
Кажется, что на много километров никого нет.
Кажется, что на много километров никого нет.
© photo: Sputnik / Stringer
Но побывать тут очень интересно. Поездка запомнится надолго.
Но побывать тут очень интересно. Поездка запомнится надолго.
© photo: Sputnik / Stringer
И тут еще очень тихо. И получаются очень красивые фотографии и видео.
И тут еще очень тихо. И получаются очень красивые фотографии и видео.
© photo: Sputnik / Stringer
Для Грузии такой стиль построек совсем несвойственен. Как будто попадаешь в другую страну.
Для Грузии такой стиль построек совсем несвойственен. Как будто попадаешь в другую страну.