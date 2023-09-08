https://sputnik-georgia.ru/20230908/dvizhenie-avtotransporta-v-tsentre-tbilisi-vremenno-budet-ogranicheno-282074216.html

Движение автотранспорта в центре Тбилиси временно будет ограничено

Движение автотранспорта в центре Тбилиси временно будет ограничено

Для защиты от камнепада в Тбилиси устанавливают специальные защитные сетки на скалистых склонах 08.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено на части улицы Тамарашвили, соединяющей два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, в период очистки и укрепления скалистого склона, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. На улице Тамарашвили с пересечения Университетской улицы до пересечения с улицей Церетели 9 и 10 сентября с 05:00 до 08:00 движение автотранспорта будет ограничено. Транспортные средства, которые будут ехать с проспектов Важа Пшавела и Александре Казбеги, а также с Университетской улицы в направлении проспекта Чавчавадзе и Багеби смогут передвигаться через улицу Асатиани, а в направлении ущелья реки Вере – через улицу Авалишвили. В этот период будут изменены маршруты общественного транспорта. В частности, микроавтобусы и автобусы N531, N301, N311, N334, N358, N383, N387, N388, N397 будут передвигаться с Университетской улицы к улице Чолокашвили, а затем на шоссе Амиреджиби, проедут улицу Авалишвили, откуда попадут на проспект Чавчавадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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