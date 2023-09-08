https://sputnik-georgia.ru/20230908/dvizhenie-avtotransporta-v-tsentre-tbilisi-vremenno-budet-ogranicheno-282074216.html
Движение автотранспорта в центре Тбилиси временно будет ограничено
Движение автотранспорта в центре Тбилиси временно будет ограничено
Для защиты от камнепада в Тбилиси устанавливают специальные защитные сетки на скалистых склонах 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T17:54+0400
2023-09-08T17:54+0400
2023-09-08T17:55+0400
грузия
новости
тбилиси
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282073563_0:75:1600:975_1920x0_80_0_0_510217e5b24c130826b39eb926d41de5.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено на части улицы Тамарашвили, соединяющей два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, в период очистки и укрепления скалистого склона, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. На улице Тамарашвили с пересечения Университетской улицы до пересечения с улицей Церетели 9 и 10 сентября с 05:00 до 08:00 движение автотранспорта будет ограничено. Транспортные средства, которые будут ехать с проспектов Важа Пшавела и Александре Казбеги, а также с Университетской улицы в направлении проспекта Чавчавадзе и Багеби смогут передвигаться через улицу Асатиани, а в направлении ущелья реки Вере – через улицу Авалишвили. В этот период будут изменены маршруты общественного транспорта. В частности, микроавтобусы и автобусы N531, N301, N311, N334, N358, N383, N387, N388, N397 будут передвигаться с Университетской улицы к улице Чолокашвили, а затем на шоссе Амиреджиби, проедут улицу Авалишвили, откуда попадут на проспект Чавчавадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/08/282073563_102:0:1499:1048_1920x0_80_0_0_930f401ee61156f2740c10f2f172c891.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси
Движение автотранспорта в центре Тбилиси временно будет ограничено
17:54 08.09.2023 (обновлено: 17:55 08.09.2023)
Для защиты от камнепада в Тбилиси устанавливают специальные защитные сетки на скалистых склонах
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Движение автотранспорта будет временно ограничено на части улицы Тамарашвили, соединяющей два крупных района столицы Ваке и Сабуртало, в период очистки и укрепления скалистого склона, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
На улице Тамарашвили с пересечения Университетской улицы до пересечения с улицей Церетели 9 и 10 сентября с 05:00 до 08:00 движение автотранспорта будет ограничено.
Транспортные средства, которые будут ехать с проспектов Важа Пшавела и Александре Казбеги, а также с Университетской улицы в направлении проспекта Чавчавадзе и Багеби смогут передвигаться через улицу Асатиани, а в направлении ущелья реки Вере – через улицу Авалишвили.
В этот период будут изменены маршруты общественного транспорта.
В частности, микроавтобусы и автобусы N531, N301, N311, N334, N358, N383, N387, N388, N397 будут передвигаться с Университетской улицы к улице Чолокашвили, а затем на шоссе Амиреджиби, проедут улицу Авалишвили, откуда попадут на проспект Чавчавадзе.