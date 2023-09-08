https://sputnik-georgia.ru/20230908/festival-mneniy-vpervye-proydet-v-gruzii-282015112.html
Фестиваль мнений впервые пройдет в Грузии
Фестиваль мнений впервые пройдет в Грузии
Образование, демократия и перспективы Грузии станут одними из главных тем фестиваля 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T13:25+0400
2023-09-08T13:25+0400
2023-09-08T13:25+0400
культура
грузия
культурная жизнь грузии
эстония
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Фестиваль мнений, который является аналогом эстонского фестиваля Arvamus Festival, впервые пройдет в Грузии 9 сентября. Фестиваль мнений ежегодно проводится в Эстонии с 2013 года. На мероприятие съезжаются заинтересованные лица из Эстонии и других уголков мира, чтобы путем рассудительной дискуссии достичь лучшего понимания самих себя, друг друга и мира.Организаторы подобного фестиваля в Грузии разделят пространство тбилисского парка Рике на пять отделений с разными темами: Помимо интересных и разнообразных дискуссий, организаторы обещают живую музыку, танцы и развлечения на фестивале. Мероприятия начнутся в 12:00 по тбилисскому времени и продлятся до 22:00. Посещение свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, культурная жизнь грузии, эстония, тбилиси
культура, грузия, культурная жизнь грузии, эстония, тбилиси
Фестиваль мнений впервые пройдет в Грузии
Образование, демократия и перспективы Грузии станут одними из главных тем фестиваля
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Фестиваль мнений, который является аналогом эстонского фестиваля Arvamus Festival, впервые пройдет в Грузии 9 сентября.
Фестиваль мнений ежегодно проводится в Эстонии с 2013 года. На мероприятие съезжаются заинтересованные лица из Эстонии и других уголков мира, чтобы путем рассудительной дискуссии достичь лучшего понимания самих себя, друг друга и мира.
Организаторы подобного фестиваля в Грузии разделят пространство тбилисского парка Рике на пять отделений с разными темами:
Демократия, права человека, верховенство закона;
Будущие перспективы Грузии.
Помимо интересных и разнообразных дискуссий, организаторы обещают живую музыку, танцы и развлечения на фестивале.
Мероприятия начнутся в 12:00 по тбилисскому времени и продлятся до 22:00. Посещение свободное.