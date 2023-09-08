https://sputnik-georgia.ru/20230908/festival-mneniy-vpervye-proydet-v-gruzii-282015112.html

Фестиваль мнений впервые пройдет в Грузии

Фестиваль мнений впервые пройдет в Грузии

Образование, демократия и перспективы Грузии станут одними из главных тем фестиваля 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T13:25+0400

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2023-09-08T13:25+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Фестиваль мнений, который является аналогом эстонского фестиваля Arvamus Festival, впервые пройдет в Грузии 9 сентября. Фестиваль мнений ежегодно проводится в Эстонии с 2013 года. На мероприятие съезжаются заинтересованные лица из Эстонии и других уголков мира, чтобы путем рассудительной дискуссии достичь лучшего понимания самих себя, друг друга и мира.Организаторы подобного фестиваля в Грузии разделят пространство тбилисского парка Рике на пять отделений с разными темами: Помимо интересных и разнообразных дискуссий, организаторы обещают живую музыку, танцы и развлечения на фестивале. Мероприятия начнутся в 12:00 по тбилисскому времени и продлятся до 22:00. Посещение свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, культурная жизнь грузии, эстония, тбилиси