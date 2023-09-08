https://sputnik-georgia.ru/20230908/gruziya-postradala-ot-silnykh-dozhdey-i-vetra---video-s-mesta-chp-282080865.html

Грузия пострадала от сильных дождей и ветра – видео с места ЧП

Грузия пострадала от сильных дождей и ветра – видео с места ЧП

Регионы Гурия, Кахети и Аджария пострадали от проливного дождя и сильного ветра. В ряде населенных пунктов были повреждены дороги, затоплены первые этажи... 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T18:48+0400

2023-09-08T18:48+0400

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В Озургетском районе сошел оползень, погибли два человека. Служба управления чрезвычайными ситуациями получила более ста вызовов от населения.Спасатели работают в чрезвычайном режиме на месте бедствия. Грузинские синоптики тем временем предупреждают население об ухудшении погоды в эти дни.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, стихийное бедствие, происшествия, дождь, наводнение, видео