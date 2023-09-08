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Грузия пострадала от сильных дождей и ветра – видео с места ЧП
Грузия пострадала от сильных дождей и ветра – видео с места ЧП
Регионы Гурия, Кахети и Аджария пострадали от проливного дождя и сильного ветра. В ряде населенных пунктов были повреждены дороги, затоплены первые этажи... 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T18:48+0400
2023-09-08T18:48+0400
2023-09-08T18:50+0400
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В Озургетском районе сошел оползень, погибли два человека. Служба управления чрезвычайными ситуациями получила более ста вызовов от населения.Спасатели работают в чрезвычайном режиме на месте бедствия. Грузинские синоптики тем временем предупреждают население об ухудшении погоды в эти дни.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, стихийное бедствие, происшествия, дождь, наводнение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, стихийное бедствие, происшествия, дождь, наводнение, видео
Грузия пострадала от сильных дождей и ветра – видео с места ЧП
18:48 08.09.2023 (обновлено: 18:50 08.09.2023)
Регионы Гурия, Кахети и Аджария пострадали от проливного дождя и сильного ветра. В ряде населенных пунктов были повреждены дороги, затоплены первые этажи домов.
В Озургетском районе сошел оползень, погибли два человека. Служба управления чрезвычайными ситуациями получила более ста вызовов от населения.
Спасатели работают в чрезвычайном режиме на месте бедствия. Грузинские синоптики тем временем предупреждают население об ухудшении погоды в эти дни.