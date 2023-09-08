https://sputnik-georgia.ru/20230908/kolichestvo-zhertv-opolznya-na-zapade-gruzii-uvelichilos---spasateli-nashli-telo-podrostka-282089761.html

Количество жертв оползня на западе Грузии увеличилось – спасатели нашли тело подростка

Количество жертв оползня на западе Грузии увеличилось – спасатели нашли тело подростка

Из берегов вышли реки, а также сошли оползни, которые разрушили дома и оторвали села от внешнего мира 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T21:15+0400

2023-09-08T21:15+0400

2023-09-08T22:21+0400

происшествия

грузия

новости

гурия

западная грузия

оползень

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Спасатели обнаружили тело подростка, пропавшего во время оползня в регионе Гурия в Западной Грузии, вызванного проливным дождем, говорится в сообщении МВД. Это уже третья жертва непогоды в Гурии. Вследствие обильных осадков в ночь на пятницу в регионе поднялся уровень воды в реках, и они вышли из берегов. В нескольких местах сошел оползень и повредил дороги, оторвав села от внешнего мира, разрушены сельские дома. На месте стихийного бедствия мобилизованы спасатели, полиция, группа кинологов и тяжелая техника. Мониторинг территории осуществляется при помощи дронов.К этому времени из зоны бедствия эвакуированы 50 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, гурия, западная грузия, оползень