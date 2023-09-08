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Курс лари на пятницу – 2,6251 GEL/$
Курс лари на пятницу – 2,6251 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T09:20+0400
2023-09-08T09:20+0400
2023-09-08T09:37+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 сентября в размере 2,6251 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар
грузия, экономика, новости, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар
Курс лари на пятницу – 2,6251 GEL/$
09:20 08.09.2023 (обновлено: 09:37 08.09.2023)
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 сентября в размере 2,6251 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.