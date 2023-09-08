https://sputnik-georgia.ru/20230908/kurs-lari-na-chetverg--26251-gel-282043801.html

Курс лари на пятницу – 2,6251 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,6251 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару 08.09.2023, Sputnik Грузия

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2023-09-08T09:20+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 сентября в размере 2,6251 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.

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