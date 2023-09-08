https://sputnik-georgia.ru/20230908/kvaratskheliya-o-trebovaniyakh-zapada-otmenit-aviasoobschenie-s-rossiey--video-282084520.html

Кварацхелия о требованиях Запада отменить авиасообщение с Россией – видео

Кварацхелия о требованиях Запада отменить авиасообщение с Россией – видео

Требования Запада отменить Грузии авиасообщение с Россией настолько нелогичны, что выглядят как демарш против самолетов как транспортного средства, заявил... 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T19:19+0400

2023-09-08T19:19+0400

2023-09-08T19:49+0400

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Такое мнение Кварацхелия высказал в ходе пресс-конференции "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Из Грузии в Россию можно отправиться на чем угодно – машиной, автобусом и так далее. А самолетом нельзя? Что это такое вообще? Это против взаимоотношений России и Грузии или протест против самолета как транспортного средства?" – сказал Кварацхелия.При этом журналист подчеркнул, что отмена авиасообщения между Россией и Грузией сильнейшим образом повлияет на туристический поток из соседней страны, а соответственно, на экономику, но, как отмечает Кварацхелия, эти возможные проблемы "не волнуют" Запад.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили заявил, что Евросоюз сожалеет о возобновлении авиасообщения между Грузией и Россией.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.

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