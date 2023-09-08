https://sputnik-georgia.ru/20230908/narodnye-primety-na-pimenov-den-2023-chto-nelzya-delat-9-sentyabrya-282070506.html

Народные приметы на Пименов день 2023: что нельзя делать 9 сентября?

Народные приметы на Пименов день 2023: что нельзя делать 9 сентября?

Православная церковь 9 сентября поминает преподобных Пимена Великого – одного из самых значимых египетских подвижников, жившего в IV-V веке, и Пимена... 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T15:59+0400

2023-09-08T15:59+0400

2023-09-08T16:03+0400

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С праздником, который называют Пименов день, или "Два Пимена", связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Пименов день: о народных приметах 9 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Пименов день делать крупные покупки – они окажутся бесполезными и вряд ли порадуют. Нельзя 9 сентября поднимать что-либо на дороге, особенно на перекрестке — это примета, привлекающая несчастья. В Пименов день нельзя давать в долг - по приметам вернуть деньги обратно будет сложно. Плохая примета 9 сентября долго стоять на дороге – можно привлечь в дом беду. Также нельзя в Пименов день свататься – по народным приметам получить отказ вероятность велика. Народные приметы По народным приметам погода ухудшится, если в Пименов день кошка фыркает и журавли быстро, но низко летят. Дождливую осень предсказывает большой урожай рябины 9 сентября, а если журавли в Пименов день летят, не спеша и высоко – это примета, означающая, что осенний сезон будет теплый. Гром гремит 9 сентября – значит, зима наступит нескоро, а если желудей в этот день много – это примета, означающая, что зимний сезон будет суровый. Материал подготовлен на основе открытых источников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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