https://sputnik-georgia.ru/20230908/navodnenie-i-opolzni-na-zapade-gruzii---spasatelnaya-operatsiya-prodlitsya-vsyu-noch-282093780.html
Наводнение и оползни на западе Грузии – спасательная операция продлится всю ночь
Наводнение и оползни на западе Грузии – спасательная операция продлится всю ночь
Жертвами стихийного бедствия в регионе Гурия стали три человека, среди которых двое подростков 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T22:04+0400
2023-09-08T22:04+0400
2023-09-08T22:20+0400
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служба по управлению чрезвычайными ситуациями
оползень
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Спасательная операция в пострадавшем от наводнений и оползней регионе Гурия в Западной Грузии продлится всю ночь, помощь будет оказана всем местным жителям, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. На месте стихийного бедствия мобилизованы спасатели, полиция, группа кинологов и тяжелая техника. Мониторинг территории осуществляется при помощи дронов.По последним данным, из зоны бедствия эвакуированы 50 человек.В службу спасения из зоны бедствия поступило более 400 сообщений."Каждый звонок и адрес проверяется. В основном это сообщения, связанные с подтоплением первых этажей жилых домов, где пожарные и спасатели уже выкачивают воду", – сказал Мгебришвили. Он отметил, что необходимости привлечения дополнительной техники пока нет.Из-за разлива реки Леса до сих пор закрыт участок международной трассы Восток-Запад, 40-й и 56-й километр дороги Самтредия-Ланчхути-Григолети. Также запрещено движение автотранспорта на трассе Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити из-за камнепада на 2-м и 12-м километрах дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, гурия, западная грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, оползень
Наводнение и оползни на западе Грузии – спасательная операция продлится всю ночь
22:04 08.09.2023 (обновлено: 22:20 08.09.2023)
Жертвами стихийного бедствия в регионе Гурия стали три человека, среди которых двое подростков
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Спасательная операция в пострадавшем от наводнений и оползней регионе Гурия в Западной Грузии продлится всю ночь, помощь будет оказана всем местным жителям, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.
"К этому времени есть локации, куда транспортом не удалось добраться, но пешком мы везде дошли. Мы находимся на связи с каждым гражданином как по телефону, так и непосредственно на месте. При необходимости мы, естественно, передадим им продукты или другие необходимые вещи", – сказал Мгебришвили.
На месте стихийного бедствия мобилизованы спасатели, полиция, группа кинологов и тяжелая техника. Мониторинг территории осуществляется при помощи дронов.
По последним данным, из зоны бедствия эвакуированы 50 человек.
В службу спасения из зоны бедствия поступило более 400 сообщений.
"Каждый звонок и адрес проверяется. В основном это сообщения, связанные с подтоплением первых этажей жилых домов, где пожарные и спасатели уже выкачивают воду", – сказал Мгебришвили.
Он отметил, что необходимости привлечения дополнительной техники пока нет.
Из-за разлива реки Леса до сих пор закрыт участок международной трассы Восток-Запад, 40-й и 56-й километр дороги Самтредия-Ланчхути-Григолети. Также запрещено движение автотранспорта на трассе Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити из-за камнепада на 2-м и 12-м километрах дороги.