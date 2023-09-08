https://sputnik-georgia.ru/20230908/navodnenie-i-opolzni-na-zapade-gruzii---spasatelnaya-operatsiya-prodlitsya-vsyu-noch-282093780.html

Наводнение и оползни на западе Грузии – спасательная операция продлится всю ночь

Наводнение и оползни на западе Грузии – спасательная операция продлится всю ночь

Жертвами стихийного бедствия в регионе Гурия стали три человека, среди которых двое подростков 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T22:04+0400

2023-09-08T22:04+0400

2023-09-08T22:20+0400

грузия

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гурия

западная грузия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

оползень

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Спасательная операция в пострадавшем от наводнений и оползней регионе Гурия в Западной Грузии продлится всю ночь, помощь будет оказана всем местным жителям, заявил глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки, сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. На месте стихийного бедствия мобилизованы спасатели, полиция, группа кинологов и тяжелая техника. Мониторинг территории осуществляется при помощи дронов.По последним данным, из зоны бедствия эвакуированы 50 человек.В службу спасения из зоны бедствия поступило более 400 сообщений."Каждый звонок и адрес проверяется. В основном это сообщения, связанные с подтоплением первых этажей жилых домов, где пожарные и спасатели уже выкачивают воду", – сказал Мгебришвили. Он отметил, что необходимости привлечения дополнительной техники пока нет.Из-за разлива реки Леса до сих пор закрыт участок международной трассы Восток-Запад, 40-й и 56-й километр дороги Самтредия-Ланчхути-Григолети. Также запрещено движение автотранспорта на трассе Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити из-за камнепада на 2-м и 12-м километрах дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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