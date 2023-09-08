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https://sputnik-georgia.ru/20230908/oppozitsionnye-smi-postarayutsya-podmochit-reputatsiyu-vlastey-gruzii---ekspert-282072719.html
Оппозиционные СМИ постараются "подмочить" репутацию властей Грузии – эксперт
Оппозиционные СМИ постараются "подмочить" репутацию властей Грузии – эксперт
Прозападные силы будут стараться максимально очернить власти Грузии перед грядущими парламентскими выборами 2024 года, об этом заявил председатель партии... 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T17:15+0400
2023-09-08T17:38+0400
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валерий кварацхелия
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Такое мнение Кварацхелия высказал в ходе пресс-конференции "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сейчас будут провокационные вопросы подниматься в оппозиционных СМИ. Они будут всячески стараться очернить правительство, которое они называют "пророссийским", правящую партию они называют "Российская мечта". Нет там ничего российского, это – "Грузинская мечта", – заявил Кварацхелия.Ранее российский эксперт Руслан Сафаров в интервью Sputnik Грузия заявил, что Грузии предстоит очень тяжелый политический год перед парламентскими выборами 2024 года, так как у Запада на эту страну "есть свои планы". Поэтому граждане страны должны осознавать, за что они будут голосовать, отправляясь в избирательную кабину.Власти Грузии руководствуются национальными интересами – российский эксперт
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, валерий кварацхелия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, валерий кварацхелия, пресс-центр, видео

Оппозиционные СМИ постараются "подмочить" репутацию властей Грузии – эксперт

17:15 08.09.2023 (обновлено: 17:38 08.09.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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Прозападные силы будут стараться максимально очернить власти Грузии перед грядущими парламентскими выборами 2024 года, об этом заявил председатель партии "Нейтральная Грузия", журналист Валерий Кварацхелия
Такое мнение Кварацхелия высказал в ходе пресс-конференции "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Сейчас будут провокационные вопросы подниматься в оппозиционных СМИ. Они будут всячески стараться очернить правительство, которое они называют "пророссийским", правящую партию они называют "Российская мечта". Нет там ничего российского, это – "Грузинская мечта", – заявил Кварацхелия.
Ранее российский эксперт Руслан Сафаров в интервью Sputnik Грузия заявил, что Грузии предстоит очень тяжелый политический год перед парламентскими выборами 2024 года, так как у Запада на эту страну "есть свои планы". Поэтому граждане страны должны осознавать, за что они будут голосовать, отправляясь в избирательную кабину.
Власти Грузии руководствуются национальными интересами – российский эксперт
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