https://sputnik-georgia.ru/20230908/popalsya-muzhchina-kotoryy-obmanom-zapoluchil-i-prodaval-intimnye-foto-15-letney-devochki-282094115.html

Попался мужчина, который обманом заполучил и продавал интимные фото 15-летней девочки

Попался мужчина, который обманом заполучил и продавал интимные фото 15-летней девочки

Молодой человек создал в соцсети фейковую страницу девочки и от ее имени продавал ее интимные фото и видео 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T22:25+0400

2023-09-08T22:25+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Двадцатилетний мужчина задержан в Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети) за посягательство на тайну личной жизни – продажу интимных фотографий и видео 15-летней девочки, говорится в сообщении на сайте Специальной следственной службы Грузии.Следствие установило, что молодой человек познакомился с 15-летней девочкой в интернете. В результате активного общения в сети мужчина втерся в доверие настолько, что девочка отправила ему свои личные фото и видео интимного характера. После этого мужчина создал в соцсети фейковую страницу девочки и от ее имени начал предлагать пользователям сети интимные фото и видео за деньги. После зачисления денег на счет он отправлял покупателю фото и видео. После обращения потерпевшей Следственная служба провела расследование с полной защитой конфиденциальности несовершеннолетней. В рамках расследования с мобильного обвиняемого были получены интимные фото и видео потерпевшей, а также переписки, подтверждающие их продажу. Уголовное дело возбуждено по статье "Посягательство на тайну личной жизни", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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