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Пожар в одном из зданий Национального архива Грузии – что там хранилось?
Пожар в одном из зданий Национального архива Грузии – что там хранилось?
Все ленты оцифрованы, а их копии хранятся в киноархиве, сказали в Архиве 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T23:50+0400
2023-09-08T23:50+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Пожар вспыхнул в отдельно стоящем здании на территории Национального архива Грузии в Тбилиси, где хранились нитропленки, говорится в заявлении на сайте Архива. Пожарные боролись с огнем в здании на проспекте Важа-Пшавела несколько часов. "Пожар вспыхнул в отдельном здании на территории Национального архива Грузии. В здании хранились нитропленки. Все ленты оцифрованы, а их копии хранятся в киноархиве. Огонь не распространился на другие здания Национального архива", – говорится в заявлении.На данный момент пожар локализован. В результате пожара никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, происшествия
Пожар в одном из зданий Национального архива Грузии – что там хранилось?
23:50 08.09.2023 (обновлено: 00:06 09.09.2023)
Все ленты оцифрованы, а их копии хранятся в киноархиве, сказали в Архиве
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Пожар вспыхнул в отдельно стоящем здании на территории Национального архива Грузии в Тбилиси, где хранились нитропленки, говорится в заявлении на сайте Архива.
Пожарные боролись с огнем в здании на проспекте Важа-Пшавела несколько часов.
"Пожар вспыхнул в отдельном здании на территории Национального архива Грузии. В здании хранились нитропленки. Все ленты оцифрованы, а их копии хранятся в киноархиве. Огонь не распространился на другие здания Национального архива", – говорится в заявлении.
На данный момент пожар локализован. В результате пожара никто не пострадал.