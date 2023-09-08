https://sputnik-georgia.ru/20230908/pozhar-v-odnom-iz-zdaniy-natsionalnogo-arkhiva-gruzii---chto-tam-khranilos-282095729.html

Пожар в одном из зданий Национального архива Грузии – что там хранилось?

Пожар в одном из зданий Национального архива Грузии – что там хранилось?

Все ленты оцифрованы, а их копии хранятся в киноархиве, сказали в Архиве 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T23:50+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Пожар вспыхнул в отдельно стоящем здании на территории Национального архива Грузии в Тбилиси, где хранились нитропленки, говорится в заявлении на сайте Архива. Пожарные боролись с огнем в здании на проспекте Важа-Пшавела несколько часов. "Пожар вспыхнул в отдельном здании на территории Национального архива Грузии. В здании хранились нитропленки. Все ленты оцифрованы, а их копии хранятся в киноархиве. Огонь не распространился на другие здания Национального архива", – говорится в заявлении.На данный момент пожар локализован. В результате пожара никто не пострадал. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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