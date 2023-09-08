https://sputnik-georgia.ru/20230908/press-konferentsiya-smi-gruzii-za-god-do-parlamentskikh-vyborov--nezavisimye-ili-partiynye-282027567.html

Пресс-конференция: СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные

Пресс-конференция: СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные

Пресс-конференция на тему "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T12:00+0400

2023-09-08T12:00+0400

2023-09-08T12:00+0400

пресс-центр sputnik грузия

валерий кварацхелия

политика

грузия

новости

единое национальное движение

анонсы

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Новый гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Гиоргий Габуния заявил, что раньше канал действительно был телевидением партии "Единое национальное движение", но теперь все изменилось, и канал освободился от его политического влияния. Также Габуния сказал, что канал "больше не обязан принимать во внимание чьи-либо указания" и обратил внимание на разногласия внутри ЕНД, в результате чего и бывший председатель партии, и нынешний потеряли политическую поддержку. С протестом выступила часть журналистов канала. Основателю и бывшему гендиректору канала Нике Гварамия, который сам уступил должность Габуния, заявление преемника также не понравилось. О том, как будут грузинские телеканалы и СМИ готовиться к освещению парламентских выборов, расскажет председатель партии "Нейтральная Грузия", журналист Валерий КВАРАЦХЕЛИЯ.

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Sputnik Грузия

валерий кварацхелия, политика, грузия, новости, единое национальное движение, анонсы