https://sputnik-georgia.ru/20230908/press-konferentsiya-smi-gruzii-za-god-do-parlamentskikh-vyborov--nezavisimye-ili-partiynye-282027567.html
Пресс-конференция: СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные
Пресс-конференция: СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные
Пресс-конференция на тему "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T12:00+0400
2023-09-08T12:00+0400
2023-09-08T12:00+0400
пресс-центр sputnik грузия
валерий кварацхелия
политика
грузия
новости
единое национальное движение
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24276/99/242769978_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_d78dd4b784951bfb482dd6afc78d28a1.jpg
Новый гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Гиоргий Габуния заявил, что раньше канал действительно был телевидением партии "Единое национальное движение", но теперь все изменилось, и канал освободился от его политического влияния. Также Габуния сказал, что канал "больше не обязан принимать во внимание чьи-либо указания" и обратил внимание на разногласия внутри ЕНД, в результате чего и бывший председатель партии, и нынешний потеряли политическую поддержку. С протестом выступила часть журналистов канала. Основателю и бывшему гендиректору канала Нике Гварамия, который сам уступил должность Габуния, заявление преемника также не понравилось. О том, как будут грузинские телеканалы и СМИ готовиться к освещению парламентских выборов, расскажет председатель партии "Нейтральная Грузия", журналист Валерий КВАРАЦХЕЛИЯ.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24276/99/242769978_304:89:2000:1361_1920x0_80_0_0_6265d03b3542c72f045ebed0ecb7868e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
валерий кварацхелия, политика, грузия, новости, единое национальное движение, анонсы
валерий кварацхелия, политика, грузия, новости, единое национальное движение, анонсы
Пресс-конференция: СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные
Пресс-конференция на тему "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 8 сентября, в 14:00
Новый гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Гиоргий Габуния заявил, что раньше канал действительно был телевидением партии "Единое национальное движение", но теперь все изменилось, и канал освободился от его политического влияния.
Также Габуния сказал, что канал "больше не обязан принимать во внимание чьи-либо указания" и обратил внимание на разногласия внутри ЕНД, в результате чего и бывший председатель партии, и нынешний потеряли политическую поддержку. С протестом выступила часть журналистов канала. Основателю и бывшему гендиректору канала Нике Гварамия, который сам уступил должность Габуния, заявление преемника также не понравилось.
О том, как будут грузинские телеканалы и СМИ готовиться к освещению парламентских выборов, расскажет председатель партии "Нейтральная Грузия", журналист Валерий КВАРАЦХЕЛИЯ.