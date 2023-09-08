https://sputnik-georgia.ru/20230908/sezonnoe-proklyatie-gruzii-282051367.html

Сезонное проклятие Грузии

Сезонное проклятие Грузии

В мире немало стран, которым "страшно" не повезло: на их территории оказались большие запасы тех или иных ресурсов (нефти, газа, алмазов, цветных или... 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T11:31+0400

2023-09-08T11:31+0400

2023-09-08T13:14+0400

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Этих неудачников преследует так называемое "ресурсное проклятие", или "парадокс изобилия". В соответствии с этим понятием страны с природными ресурсами становятся менее экономически развитыми, нежели страны с их отсутствием. А темпы экономического роста в долгосрочной перспективе во второй группе оказываются намного выше, чем в сырьевых экономиках. Ресурсная экономика способствует возникновению и сохранению авторитарных режимов, которые еще глубже забираются в ловушку "ресурсного проклятия". Ведь сырьевые ресурсы снижают зависимость властей от населения: при высоких сырьевых ценах им не так уж нужны налоги, уплачиваемые избирателями.Грузии "повезло" избежать "парадокса изобилия", оказавшись, за маленькими исключениями, без сырьевых ресурсов. Тем не менее, на мой взгляд, во всяком случае, у грузинских регионов есть свое проклятие, тоже связанное с богатством. С богатством разнообразия природы и климата. Это сезонный характер туризма и сельского хозяйства в регионах. Я всегда удивлялся, почему понятия "сезон" нет, например, в скандинавских странах или в Канаде. Это потому, что там всегда высокий или всегда низкий сезон? Конечно, в том или ином формате сезонность существует, например, во всех странах Адриатического и Средиземного морей. Это обычная история для экономики, основанной на туризме, особенно пляжном. Однако в Грузии сезонность доходит до абсурда. На протяжении уже без малого десятка лет я с печальным интересом наблюдаю, как при смене времен года изменяется экономическая активность Уреки, небольшого курортного поселка на Черноморском побережье Грузии. Как "сезонное проклятие" Грузии сказывается на жизни даже такого потрясающего (без всякой иронии) и чудесного природно-климатического курорта с уникальными магнитными песками. Магия Уреки – история и уникальность оздоровительного грузинского курорта>>Уреки по своим природным особенностям был обречен на всемирную популярность уникальной здравницы, но в последние 30 лет с ним случилось три беды, которые сделали курорт беззащитным перед "сезонным проклятием". С коллапсом СССР развалилась курортная система Уреки с ее централизованным профсоюзным финансированием, а большие санатории пришли в упадок или превратились в руины (за исключением "Колхиды"), став печальным напоминанием о советском процветании поселка. Но это было полбеды. Настоящая беда в Уреки случилась, когда практически все земли в первой линии соснового бора с "магнитным" пляжем, где после 40-х годов жили староверы, с началом войны в Грузии были ими распроданы в 1991-92 годах. Покупателями выступали в основном жители Тбилиси, которые начали хаотичную точечную застройку поселка. Вопрос о генплане развития уникального медицинского курорта тогда даже не рассматривался. В 2000-х годах у Уреки появился шанс на "выживание" в лице грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, искренне любившего этот маленький курорт и приступившего к его системному развитию. Были созданы площадь с парком в центре поселка, построена современная (по стандартам Уреки) семиэтажная гостиница "Арго", выкуплено 33 га соснового бора (единственного сохранившегося сегодня полноценного лесного массива). Но смерть олигарха в 2008 году лишила Уреки надежды на развитие с помощью "внешней силы": государство Уреки не интересовалось, системному инвестору появиться было неоткуда. Уреки стал развиваться по северокорейскому варианту "опоры на собственные силы", и это стало худшим сценарием развития медицинского курорта. Началась хаотическая застройка поселка мини-гостиницами, возводившимися (за немногими исключениями) по грузинским потребительским стандартам – минимум жилого пространства, прилегающей территории и сопутствующей инфраструктуры при максимальной экономии на строительных материалах и технологиях. Во главу ценовой политики и маркетинга были поставлены низкая цена койко-места. Медицинской инфраструктурой и услугами никто в принципе не заморачивался. В итоге Уреки, вместо того чтобы начать движение к уникальному медицинскому курорту мирового уровня, стал превращаться в дешевый "домашний" курорт Грузии и Кавказа с ориентацией на клиентов низкой платежеспособности, которые приезжают в Уреки не лечиться, а просто отдохнуть в рамках доступного им бюджета. Не удивительно, что Уреки при всей своей природной уникальности стал жертвой "сезонного проклятия". Сезон в полную силу длится здесь всего два месяца (июль- август), с натяжкой можно сказать – два с половиной месяца – до середины сентября, пока дети в школу не пойдут. И даже в высокий сезон поселок становится заложником погоды: стоит пойти затяжным дождям, что бывает достаточно часто в самом влажном месте бывшего СССР, как поселок моментально пустеет. Местные туристы уезжают домой. При этом, на мой взгляд, и по мнению многих знакомых из России, Украины, Польши, Германии, июль-август – самые плохие месяцы (толпы, очень жарко и душно). А самое хорошее время – апрель-июнь и сентябрь-октябрь и даже начало ноября. И ливней в это время бывает меньше. Но, как известно, "песок не в пустыне, он – в голове бедуина". Владельцы гостиниц и ресторанов в Уреки уверены, что сезон начинается в июле, поэтому все строительные, подготовительные, косметические работы надо начинать во второй половине июня, не раньше. К ним традиционно присоединяется и местная власть с подрядными строительными организациями. В зимние месяцы в Уреки на моих глазах никогда не велись инфраструктурные работы (не знаю, почему), но с приближением сезона в апреле-мае каждый год по несколько раз поселок закапывали и раскапывали. Это не только беда Уреки, но и по всей Грузии можно наблюдать такую же картину. Пару недель назад заехал в Боржоми и с изумленным огорчением обнаружил, что единственная дорога на Боржоми и далее на Ахалцихе перекопана и забита строительной техникой. Понятно, что в теплые месяцы легче вести строительные работы, но это же не единственный фактор, который стоит принимать во внимание. Есть и другие резоны. Последний раз мне довелось встретить представителей зарубежных турагентств, осматривавших Уреки для своих будущих турпакетов, в апреле 2014 года. В Уреки и так всегда было немало проблем, но формат строительной площадки окончательно отвратил турагентов знакомиться с потенциалом отдыха в Уреки. После 2015 года представителей туристических агентств в Уреки замечено не было. Слишком короткий сезон вносит коррективы в бизнес-менталитет местного населения по вполне объяснимым причинам: за два месяца надо обеспечить семью на весь год. Цены в Уреки на товары и услуги вполне абсурдны – нигде мне не приходилось видеть такого нелогичного соотношения "цена – качество". В сезон 2023 года он явно утратил свою репутацию "дешевого" курорта, несмотря на то, что большинство владельцев жалуются на низкую загрузку гостиниц. Что я хочу сказать: столь короткий сезон в Уреки, а также во многих других районах Грузии – это следствие работы не столько природы, сколько человека. Доказательством этого тезиса является гостиница "Националь" в Уреки, которая из года в год удлиняет сезон на два-два с лишним месяца в обе стороны. Уже который год "Националь" (и гостиница, и ресторан) работает с середины апреля и минимум до конца октября. А если погода позволяет, то и дольше. Разбираемся с Александром Месхи, владельцем "Националя", что же служит причиной его исключения из правил. Лет десять с небольшим назад он перебрался вместе с родителями из Германии в Уреки, где построил семейную гостиницу. И теперь почти в полном одиночестве доказывает каждый год, что его "сезон" длится в три раза дольше. Александр объясняет мне, что более 60% гостей – это постоянный контингент повторных клиентов, многие из которых постоянно приезжают в "низкие" весенне-осенние месяцы, зная, что они найдут работающую гостиницу и достойный сервис. Большая часть его гостей – это иностранцы, причем не столько из ближних стран (Армения, Азербайджан), сколько из Казахстана, России, Украины и Германии. Они приезжают на довольно длительные сроки отдыха, а на дожди реагируют путешествиями и экскурсиями по Западной Грузии. Конечно, репутация "Националя", как и доверие гостей, формировались многие годы. Высокий уровень сервиса обеспечивается как семейным характером бизнеса, так и тем обстоятельством, что Александр из года в год сохраняет самых квалифицированных сотрудников – администраторов, отличных поваров и опытных официантов. Наконец, Александр говорит о важности гибкого ценообразования в зависимости от конкретной ситуации как на гостиничные номера, так и на ресторанное меню. Для него лучше обеспечить максимальную загрузку гостиницы, чем иметь пустые номера при высоких ценах. Если в октябре гостиница все-таки неполная, то в ресторане у Александра, если нет дождя, всегда аншлаг: со всего пустынного Уреки собираются у него немногочисленные туристы. Пойти-то особенно больше некуда. Дольше остальных работает замечательная "Колхида" – единственный советский санаторий, сохранившийся только благодаря неиссякаемому энтузиазму ее владельца Амирана Чхеидзе. С "сезонным проклятием" Амиран пытается бороться за счет постоянного улучшения инфраструктуры и расширения предоставляемых медицинских и спа-услуг, за счет проведения конференций, банкетов, спортивных сборов. Каждый год он придумывает что-нибудь новое – построил детский бассейн на территории, поставил новые современные коттеджи, закупил гидромассажное оборудование и создал свой небольшой медицинский центр в "Колхиде". Спрашиваю, что мешает? Отвечает: никто не помогает, электроэнергия в прошлом году выросла на 100%, налоги для нас неподъемные, потому что слишком высокие расходы на содержание инфраструктуры, а сезон все равно короткий. Наши спортивные площадки нестандартных размеров, я не могу поставить полноценные поля для футбола или регби, и грузинские клубы предпочитают отдыхать и тренироваться в Турции, где нет никаких черных песков, но десятки, если не сотни, стадионов, построенных государством. Государство не финансирует рекламу за рубежом с прицелом именно на Уреки и его уникальные пески.То, как Александр и Амиран пытаются продлить сезон и победить "сезонное проклятие", заслуживает ободрения, поддержки и тиражирования другими владельцами гостиниц и ресторанов в Уреки. Но уровень сервиса, активный маркетинг, база повторных клиентов, развитие местной коммунальной и транспортной инфраструктуры (в Уреки наконец-то появились вода, газ и дорога с тротуарами, правда, почему-то без водосливов, что приводит к наводнениям на дорогах во время ливневых дождей) не способны сделать Уреки всесезонным курортом. В особенности если говорить о всех гостиницах, а не о двух-трех лидерах. Это возможно только в том случае, если Уреки начнет использовать свое уникальное конкурентное преимущество – черные магнитные пески. Это потребует усилий по многим направлениям. Но сейчас нужно сконцентрироваться хотя бы на трех самых острых проблемах: (1) подготовить техническое задание для создания всепогодного (зимнего) павильона для закрытых песочных ванн для гостей с медицинскими показаниями; (2) приобрести современные технологии по поддержке искусственных пляжей в закрытых помещениях с помощью солнечных симуляторов (разработки Швеции); (3) запустить научно-медицинскую программу по доказательству эффективности применения псаммотерапии (лечения нагретым песком) черными песками Уреки для лечения широкого круга заболеваний. Все это можно сделать на базе санатория "Колхида", где есть необходимая территория. А сам зимний павильон – давняя сокровенная мечта Амирана Чхеидзе, и мы с ним давно обсуждаем, где и как это можно было бы сделать. Но выполнить подобный проект силами частного инвестора абсолютно немыслимо. Это дело государства, которое в итоге получит медицинский курорт с огромным потенциалом развития не только для Уреки, но и для всего региона. Кстати, когда в 2017 году в Уреки отдыхал Георгий Маргвелашвили, мне довелось несколько раз неформально общаться с ним на отвлеченные исторические темы. И под конец я сунул ему аналитическую записку с характерным названием "Агония Уреки", где были изложены все основные положения этой статьи. Президент внимательно выслушал и записку забрал, но, пожав плечами, сказал: "А что я могу сделать?" И правда, тогда у него были другие проблемы. Но спустя семь лет можно констатировать, что пока Уреки, увы, развивается по "чернушному" сценарию. А сегодняшнее подтопление уязвимых районов поселка, где вода поднялась выше одного метра, тому наглядное подтверждение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, аналитика, обзоры, бадри патаркацишвили, георгий маргвелашвили, уреки, туризм