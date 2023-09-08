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Сильный пожар в центре Тбилиси: огонь и дым во дворе Нацархива Грузии – видео
Сильный пожар в центре Тбилиси: огонь и дым во дворе Нацархива Грузии – видео
Во дворе здания Национального архива Грузии произошел сильный пожар. На его ликвидацию были направлены дополнительные пожарные расчеты. 08.09.2023, Sputnik Грузия
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Огонь охватил здание, расположенное во дворе архива. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на другие объекты. Причины пожара выясняются, ведется следствие. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП.
локализация пожара
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пожар, пожар в центре тбилиси, крупные пожары в грузии, локализация пожара, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, пожар, пожар в центре тбилиси, крупные пожары в грузии, локализация пожара, видео

Сильный пожар в центре Тбилиси: огонь и дым во дворе Нацархива Грузии – видео

23:20 08.09.2023 (обновлено: 23:31 08.09.2023)
© video: Sputnik / Stringer
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Во дворе здания Национального архива Грузии произошел сильный пожар. На его ликвидацию были направлены дополнительные пожарные расчеты.
Огонь охватил здание, расположенное во дворе архива. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на другие объекты. Причины пожара выясняются, ведется следствие. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП.
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