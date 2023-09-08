https://sputnik-georgia.ru/20230908/silnyy-pozhar-v-tsentre-tbilisi-ogon-i-dym-vo-dvore-natsarkhiva-gruzii---video-282095256.html

Сильный пожар в центре Тбилиси: огонь и дым во дворе Нацархива Грузии – видео

Сильный пожар в центре Тбилиси: огонь и дым во дворе Нацархива Грузии – видео

Во дворе здания Национального архива Грузии произошел сильный пожар. На его ликвидацию были направлены дополнительные пожарные расчеты. 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T23:20+0400

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локализация пожара

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Огонь охватил здание, расположенное во дворе архива. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на другие объекты. Причины пожара выясняются, ведется следствие. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП.

локализация пожара

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