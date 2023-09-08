https://sputnik-georgia.ru/20230908/ubiystvo-na-zapade-gruzii---zaderzhan-otets-zhertvy-282095352.html

Убийство на западе Грузии – задержан отец жертвы

Убийство на западе Грузии – задержан отец жертвы

Жертва была застрелена из огнестрельного оружия 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T23:21+0400

2023-09-08T23:21+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Полиция задержала по обвинению в убийстве сына жителя села Наруджа Озургетского района (регион Гурия), сообщает телеканал "Рустави 2". По распространившейся информации, смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Убийству предшествовала словесная перепалка. Уголовное дело ведется по факту умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах члена семьи и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

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