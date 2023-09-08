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Убийство на западе Грузии – задержан отец жертвы
Убийство на западе Грузии – задержан отец жертвы
Жертва была застрелена из огнестрельного оружия 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T23:21+0400
2023-09-08T23:21+0400
2023-09-08T23:24+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Полиция задержала по обвинению в убийстве сына жителя села Наруджа Озургетского района (регион Гурия), сообщает телеканал "Рустави 2". По распространившейся информации, смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Убийству предшествовала словесная перепалка. Уголовное дело ведется по факту умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах члена семьи и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, гурия
происшествия, грузия, новости, гурия
Убийство на западе Грузии – задержан отец жертвы
23:21 08.09.2023 (обновлено: 23:24 08.09.2023)
Жертва была застрелена из огнестрельного оружия
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Полиция задержала по обвинению в убийстве сына жителя села Наруджа Озургетского района (регион Гурия), сообщает телеканал "Рустави 2".
По распространившейся информации, смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Убийству предшествовала словесная перепалка.
Уголовное дело ведется по факту умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах члена семьи и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.