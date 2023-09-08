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Зурабишвили работает над открытием в Грузии второго фронта – Кварацхелия
Зурабишвили работает над открытием в Грузии второго фронта – Кварацхелия
Президент Грузии выполняет все действия по тому замыслу, согласно которому в стране должен быть открыт второй фронт против России, заявил председатель партии... 08.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-08T20:04+0400
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Такое мнение Кварацхелия высказал в ходе пресс-конференции "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."То, что делает Зурабишвили, с одной стороны, аморально, с другой стороны – вредно. Но что касается импичмента, я думаю, что не стоит, потому что не надо из нее делать политическую фигуру", – заявил Кварацхелия.Отношения Грузии и Украины продолжительное время остаются напряженными. Украина не раз обвиняла грузинские власти в отказе помогать ей в военном конфликте и в пророссийском настрое, при этом члены грузинского правительства считают, что украинские чиновники желают открыть в Грузии второй фронт, чего они не допустят.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, политика, грузия, украина, валерий кварацхелия, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, пресс-центр, политика, грузия, украина, валерий кварацхелия, видео
Зурабишвили работает над открытием в Грузии второго фронта – Кварацхелия
20:04 08.09.2023 (обновлено: 20:06 08.09.2023)
Президент Грузии выполняет все действия по тому замыслу, согласно которому в стране должен быть открыт второй фронт против России, заявил председатель партии "Нейтральная Грузия", журналист Валерий Кварацхелия
Такое мнение Кварацхелия высказал в ходе пресс-конференции "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"То, что делает Зурабишвили, с одной стороны, аморально, с другой стороны – вредно. Но что касается импичмента, я думаю, что не стоит, потому что не надо из нее делать политическую фигуру", – заявил Кварацхелия.
Отношения Грузии и Украины продолжительное время остаются напряженными. Украина не раз обвиняла грузинские власти в отказе помогать ей в военном конфликте и в пророссийском настрое, при этом члены грузинского правительства считают, что украинские чиновники желают открыть в Грузии второй фронт, чего они не допустят.