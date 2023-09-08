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Зурабишвили работает над открытием в Грузии второго фронта – Кварацхелия

Зурабишвили работает над открытием в Грузии второго фронта – Кварацхелия

Президент Грузии выполняет все действия по тому замыслу, согласно которому в стране должен быть открыт второй фронт против России, заявил председатель партии... 08.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-08T20:04+0400

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Такое мнение Кварацхелия высказал в ходе пресс-конференции "СМИ Грузии за год до парламентских выборов – независимые или партийные", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."То, что делает Зурабишвили, с одной стороны, аморально, с другой стороны – вредно. Но что касается импичмента, я думаю, что не стоит, потому что не надо из нее делать политическую фигуру", – заявил Кварацхелия.Отношения Грузии и Украины продолжительное время остаются напряженными. Украина не раз обвиняла грузинские власти в отказе помогать ей в военном конфликте и в пророссийском настрое, при этом члены грузинского правительства считают, что украинские чиновники желают открыть в Грузии второй фронт, чего они не допустят.

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