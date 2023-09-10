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Горячие бодибилдерши, страстное танго и бандитская пуля Олафа Шольца – лучшие фото недели
Горячие бодибилдерши, страстное танго и бандитская пуля Олафа Шольца – лучшие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 10.09.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Горячие бодибилдерши, страстное танго и бандитская пуля Олафа Шольца – лучшие фото недели

09:37 10.09.2023
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НовостиTelegram
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov

Люди пытаются вытащить автомобиль, затонувший в море в результате наводнения В Болгарии.

Люди пытаются вытащить автомобиль, затонувший в море в результате наводнения В Болгарии. - Sputnik Грузия
1/15
© AFP 2023 / Nikolay Doychinov

Люди пытаются вытащить автомобиль, затонувший в море в результате наводнения В Болгарии.

© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Испанская модель Джорджина Родригес на 80-м Венецианском кинофестивале в Италии.

Испанская модель Джорджина Родригес на 80-м Венецианском кинофестивале в Италии. - Sputnik Грузия
2/15
© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Испанская модель Джорджина Родригес на 80-м Венецианском кинофестивале в Италии.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Стенд в форме автомобиля Porsche изображен на площадке Open Space mobility в Германии.

Стенд в форме автомобиля Porsche изображен на площадке Open Space mobility в Германии. - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Стенд в форме автомобиля Porsche изображен на площадке Open Space mobility в Германии.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

Студенты колледжа на мероприятии, проводимом в преддверии индуистского фестиваля Джанмаштами в Мумбаи.

Студенты колледжа на мероприятии, проводимом в преддверии индуистского фестиваля Джанмаштами в Мумбаи. - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Студенты колледжа на мероприятии, проводимом в преддверии индуистского фестиваля Джанмаштами в Мумбаи.

© AFP 2023 / Bertha Wang

Паводковая вода заливает пол торгового центра в Гонконге.

Паводковая вода заливает пол торгового центра в Гонконге. - Sputnik Грузия
5/15
© AFP 2023 / Bertha Wang

Паводковая вода заливает пол торгового центра в Гонконге.

© AP Photo / Markus Schreiber

Канцлер Германии Олаф Шольц поправляет черную повязку на глазу во время первого дня дебатов по бюджету на 2024 год в Бундестаге в Берлине.

Канцлер Германии Олаф Шольц поправляет черную повязку на глазу во время первого дня дебатов по бюджету на 2024 год в Бундестаге в Берлине. - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Markus Schreiber

Канцлер Германии Олаф Шольц поправляет черную повязку на глазу во время первого дня дебатов по бюджету на 2024 год в Бундестаге в Берлине.

© AP Photo / Evan Agostini

Дизайнеры Виктор Аната и Эдвин Томпсон и топ-модель Наоми Кэмпбелл на показе Pretty Little Thing x Naomi Campbell в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Дизайнеры Виктор Аната и Эдвин Томпсон и топ-модель Наоми Кэмпбелл на показе Pretty Little Thing x Naomi Campbell в рамках Недели моды в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Evan Agostini

Дизайнеры Виктор Аната и Эдвин Томпсон и топ-модель Наоми Кэмпбелл на показе Pretty Little Thing x Naomi Campbell в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

© AFP 2023 / Alastair Pike

Люди проходят мимо поваленных деревьев после тайфуна "Саола" в Гонконге.

Люди проходят мимо поваленных деревьев после тайфуна &quot;Саола&quot; в Гонконге. - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2023 / Alastair Pike

Люди проходят мимо поваленных деревьев после тайфуна "Саола" в Гонконге.

© AFP 2023

Вид с высоты птичьего полета на торговый центр в многонациональном городе Киркук на севере Ирака.

Вид с высоты птичьего полета на торговый центр в многонациональном городе Киркук на севере Ирака. - Sputnik Грузия
9/15
© AFP 2023

Вид с высоты птичьего полета на торговый центр в многонациональном городе Киркук на севере Ирака.

© AFP 2023 / Delil Souleiman

Освобожденные готовятся покинуть управляемый курдами лагерь Аль-Холь.

Освобожденные готовятся покинуть управляемый курдами лагерь Аль-Холь. - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2023 / Delil Souleiman

Освобожденные готовятся покинуть управляемый курдами лагерь Аль-Холь.

© AFP 2023 / Carl de Souza

Военная полиция на острове Маражо в штате Пара, Бразилия.

Военная полиция на острове Маражо в штате Пара, Бразилия. - Sputnik Грузия
11/15
© AFP 2023 / Carl de Souza

Военная полиция на острове Маражо в штате Пара, Бразилия.

© AFP 2023 / Julie Jammot

Ежегодный фестиваль Burning Man в штате Невада.

Ежегодный фестиваль Burning Man в штате Невада. - Sputnik Грузия
12/15
© AFP 2023 / Julie Jammot

Ежегодный фестиваль Burning Man в штате Невада.

© AFP 2023 / Prakash Mathema

Участницы 55-го чемпионата Азии по бодибилдингу в Катманду.

Участницы 55-го чемпионата Азии по бодибилдингу в Катманду. - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2023 / Prakash Mathema

Участницы 55-го чемпионата Азии по бодибилдингу в Катманду.

© AFP 2023 / Theophile Bloudanis

Зрители наблюдают, как элитная пилотажная группа из ОАЭ выступает во время авиационного шоу в Греции.

Зрители наблюдают, как элитная пилотажная группа из ОАЭ выступает во время авиационного шоу в Греции. - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2023 / Theophile Bloudanis

Зрители наблюдают, как элитная пилотажная группа из ОАЭ выступает во время авиационного шоу в Греции.

© AFP 2023 / Luis Robayo

Танцоры танго Евгения Самойлова и Луис Скуиччарини соревнуются в финальном раунде этапа чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе.

Танцоры танго Евгения Самойлова и Луис Скуиччарини соревнуются в финальном раунде этапа чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе. - Sputnik Грузия
15/15
© AFP 2023 / Luis Robayo

Танцоры танго Евгения Самойлова и Луис Скуиччарини соревнуются в финальном раунде этапа чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе.

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