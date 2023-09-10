Горячие бодибилдерши, страстное танго и бандитская пуля Олафа Шольца – лучшие фото недели

Люди пытаются вытащить автомобиль, затонувший в море в результате наводнения В Болгарии.
Люди пытаются вытащить автомобиль, затонувший в море в результате наводнения В Болгарии.
Испанская модель Джорджина Родригес на 80-м Венецианском кинофестивале в Италии.
Испанская модель Джорджина Родригес на 80-м Венецианском кинофестивале в Италии.
Стенд в форме автомобиля Porsche изображен на площадке Open Space mobility в Германии.
Стенд в форме автомобиля Porsche изображен на площадке Open Space mobility в Германии.
Студенты колледжа на мероприятии, проводимом в преддверии индуистского фестиваля Джанмаштами в Мумбаи.
Студенты колледжа на мероприятии, проводимом в преддверии индуистского фестиваля Джанмаштами в Мумбаи.
Паводковая вода заливает пол торгового центра в Гонконге.
Паводковая вода заливает пол торгового центра в Гонконге.
Канцлер Германии Олаф Шольц поправляет черную повязку на глазу во время первого дня дебатов по бюджету на 2024 год в Бундестаге в Берлине.
Канцлер Германии Олаф Шольц поправляет черную повязку на глазу во время первого дня дебатов по бюджету на 2024 год в Бундестаге в Берлине.
Дизайнеры Виктор Аната и Эдвин Томпсон и топ-модель Наоми Кэмпбелл на показе Pretty Little Thing x Naomi Campbell в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Дизайнеры Виктор Аната и Эдвин Томпсон и топ-модель Наоми Кэмпбелл на показе Pretty Little Thing x Naomi Campbell в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Люди проходят мимо поваленных деревьев после тайфуна "Саола" в Гонконге.
Люди проходят мимо поваленных деревьев после тайфуна "Саола" в Гонконге.
Вид с высоты птичьего полета на торговый центр в многонациональном городе Киркук на севере Ирака.
Вид с высоты птичьего полета на торговый центр в многонациональном городе Киркук на севере Ирака.
Освобожденные готовятся покинуть управляемый курдами лагерь Аль-Холь.
Освобожденные готовятся покинуть управляемый курдами лагерь Аль-Холь.
Военная полиция на острове Маражо в штате Пара, Бразилия.
Военная полиция на острове Маражо в штате Пара, Бразилия.
Ежегодный фестиваль Burning Man в штате Невада.
Ежегодный фестиваль Burning Man в штате Невада.
Участницы 55-го чемпионата Азии по бодибилдингу в Катманду.
Участницы 55-го чемпионата Азии по бодибилдингу в Катманду.
Зрители наблюдают, как элитная пилотажная группа из ОАЭ выступает во время авиационного шоу в Греции.
Зрители наблюдают, как элитная пилотажная группа из ОАЭ выступает во время авиационного шоу в Греции.
Танцоры танго Евгения Самойлова и Луис Скуиччарини соревнуются в финальном раунде этапа чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе.
Танцоры танго Евгения Самойлова и Луис Скуиччарини соревнуются в финальном раунде этапа чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе.