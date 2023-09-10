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Тайфун "Хайкуй" пронесся по юго-востоку Китая – видео с дрона

Тайфун "Хайкуй" пронесся по юго-востоку Китая – видео с дрона

Жилые районы с высотками в китайском городе Фуцин попали под удар первого осеннего тайфуна. Смотрите в видео, как выглядят последствия стихии с высоты птичьего... 10.09.2023, Sputnik Грузия

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Тайфун "Хайкуй", сопровождающийся проливными дождями и сильными ветрами, обрушился на побережье китайской провинции Фуцзянь. Максимальная скорость ветра достигала 20 метров в секунду, сообщает Sputnik БеларусьНа кадрах в видео видны затопленные дома и улицы. Спасательные службы занимаются устранением последствий стихии.Из опасных районов эвакуировали более 115 тысяч человек, есть данные о пропавших без вести спасателях, после того как пожарную машину смыло потоком воды в реку.Этот же тайфун нанес ощутимый ущерб на Тайване, там главный удар приняли на себя южные районы острова.По данным метеорологов, сейчас тайфун движется на запад по китайской территории и все больше ослабевает.

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