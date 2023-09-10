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Последствия крупнейшего за последние 20 лет землетрясения в Марокко
Последствия крупнейшего за последние 20 лет землетрясения в Марокко
В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8, продлившееся несколько секунд. Смотрите в фотоленте Sputnik последствия стихии 10.09.2023, Sputnik Грузия
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Мощное землетрясение произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился вблизи города Игиль провинции Аль-Хауз, в 70 км к югу от Марракеша. Очаг находился, по данным сейсмического агентства Марокко, на глубине 11 км. В результате погибло более 2 тысяч человек. Пострадали порядка 2059 человек, в том числе 1404 получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, марокко, в мире, происшествия

Последствия крупнейшего за последние 20 лет землетрясения в Марокко

16:04 10.09.2023
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В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8, продлившееся несколько секунд. Смотрите в фотоленте Sputnik последствия стихии
Мощное землетрясение произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился вблизи города Игиль провинции Аль-Хауз, в 70 км к югу от Марракеша. Очаг находился, по данным сейсмического агентства Марокко, на глубине 11 км.
В результате погибло более 2 тысяч человек. Пострадали порядка 2059 человек, в том числе 1404 получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии.
© AFP 2023 / Fadel Senna

Землетрясение в ночь на субботу стало сильнейшим за 120 лет.

Землетрясение в ночь на субботу стало сильнейшим за 120 лет. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / Fadel Senna

Землетрясение в ночь на субботу стало сильнейшим за 120 лет.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Эпицентр находился примерно в 70 км от Марракеша.

Эпицентр находился примерно в 70 км от Марракеша. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Эпицентр находился примерно в 70 км от Марракеша.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Подтверждена гибель более 2 тысяч человек.

Подтверждена гибель более 2 тысяч человек. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Подтверждена гибель более 2 тысяч человек.

© FADEL SENNA

Пострадали порядка 2059 человек.

Пострадали порядка 2059 человек. - Sputnik Грузия
4/10
© FADEL SENNA

Пострадали порядка 2059 человек.

© AFP 2023 / Fadel Senna

Более тысячи человек получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии.

Более тысячи человек получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2023 / Fadel Senna

Более тысячи человек получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии.

© AFP 2023 / Fadel Senna

Продолжается разбор завалов.

Продолжается разбор завалов. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2023 / Fadel Senna

Продолжается разбор завалов.

© AFP 2023 / Fadel Senna

Число жертв может значительно возрасти.

Число жертв может значительно возрасти. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Fadel Senna

Число жертв может значительно возрасти.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Многие страны мира предложили свою помощь.

Многие страны мира предложили свою помощь. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

Многие страны мира предложили свою помощь.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

По информации местных властей, сильные разрушения произошли также в городах Аль-Хауз, Уарзазат, Азилаль, Чичауа и Тарудант.

По информации местных властей, сильные разрушения произошли также в городах Аль-Хауз, Уарзазат, Азилаль, Чичауа и Тарудант. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

По информации местных властей, сильные разрушения произошли также в городах Аль-Хауз, Уарзазат, Азилаль, Чичауа и Тарудант.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

В связи с трагедией в Марокко объявлен трёхдневный траур.

В связи с трагедией в Марокко объявлен трёхдневный траур. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy

В связи с трагедией в Марокко объявлен трёхдневный траур.

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