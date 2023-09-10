Последствия крупнейшего за последние 20 лет землетрясения в Марокко

Мощное землетрясение произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился вблизи города Игиль провинции Аль-Хауз, в 70 км к югу от Марракеша. Очаг находился, по данным сейсмического агентства Марокко, на глубине 11 км. В результате погибло более 2 тысяч человек. Пострадали порядка 2059 человек, в том числе 1404 получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии.
В Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8, продлившееся несколько секунд. Смотрите в фотоленте Sputnik последствия стихии
Мощное землетрясение произошло в Марокко поздно вечером 8 сентября. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился вблизи города Игиль провинции Аль-Хауз, в 70 км к югу от Марракеша. Очаг находился, по данным сейсмического агентства Марокко, на глубине 11 км.
В результате погибло более 2 тысяч человек. Пострадали порядка 2059 человек, в том числе 1404 получили серьезные ранения и находятся в критическом состоянии.