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Грузия в топ-3 среди туристов в Армении – данные за август
Грузия в топ-3 среди туристов в Армении – данные за август
За первые семь месяцев 2023 года Армению посетили более 1 млн 590 тысяч туристов, туристы из Грузии занимают второе место по посещаемости 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T22:49+0400
2023-09-10T22:49+0400
2023-09-10T22:49+0400
туризм
грузия
экономика
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Согласно данным Sputnik Армения, больше всего туристов в отчетный период прибыли из России - 51% (814 тысяч), 10% (163 тыс) – из Грузии, 6% (96 тыс), из Ирана, 3% (чуть меньше 40 тыс) - из США, по 1% (в пределах 10-20 тысяч) – из Индии, Франции, Украины, Германии, Беларуси и Китая.В основном в Армению едут граждане в возрасте 36-63 лет. Реже Армению посещают туристы в возрасте 64+.Между тем, согласно последним имеющимся данным, количество визитов из Армении в Грузию за январь-июнь 2023 года составило 397,1 тысячи, что на 102,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Армения занимает третье место по количеству визитов, совершенных в Грузию за отчетный период.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, экономика, армения, инфографика, инфографика
туризм, грузия, экономика, армения, инфографика, инфографика
Грузия в топ-3 среди туристов в Армении – данные за август
За первые семь месяцев 2023 года Армению посетили более 1 млн 590 тысяч туристов, туристы из Грузии занимают второе место по посещаемости
Согласно данным Sputnik Армения
, больше всего туристов в отчетный период прибыли из России - 51% (814 тысяч), 10% (163 тыс) – из Грузии, 6% (96 тыс), из Ирана, 3% (чуть меньше 40 тыс) - из США, по 1% (в пределах 10-20 тысяч) – из Индии, Франции, Украины, Германии, Беларуси и Китая.
В основном в Армению едут граждане в возрасте 36-63 лет. Реже Армению посещают туристы в возрасте 64+.
Между тем, согласно последним имеющимся данным, количество визитов из Армении в Грузию за январь-июнь 2023 года составило 397,1 тысячи, что на 102,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Армения занимает третье место по количеству визитов, совершенных в Грузию за отчетный период.