https://sputnik-georgia.ru/20230910/gulbaat-rtskhiladze-prizval-prozhivayuschikh-v-rossii-gruzin-podderzhat-armiyu-282148676.html

Гулбаат Рцхиладзе призвал проживающих в России грузин поддержать армию

Гулбаат Рцхиладзе призвал проживающих в России грузин поддержать армию

Сбором средств и гуманитарного груза занимается Гиви Ванишвили, который воюет в составе российской армии 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T19:48+0400

2023-09-10T19:48+0400

2023-09-10T20:08+0400

грузия

новости

общество

гулбаат рцхиладзе

институт евразии

россия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Основатель Института Евразии, кандидат политических наук Гулбаат Рцхиладзе призвал грузин, проживающих в России, принять участие в сборе средств для отправки гуманитарного груза для российской армии в зону СВО. Сбором средств и гуманитарного груза занимается грузин Гиви Ванишвили, который воюет в составе российской армии. При желании каждый может сделать пожертвование анонимно. По его словам, ОСБ-плиты нужны бойцам, особенно в осенний период, для того, чтобы земля в окопах не сыпалась вследствие дождей. Руководство российской армии запретило вырубку деревьев в зоне боевых действий, и траншеи укрепляют привезенными готовыми досками. "У Гиви уже есть несколько сотен таких плит, изготовленных и собранных своими грузинскими и осетинскими друзьями, хотя это весьма малый объем. Нужно изготовить больше. Гиви поддерживает наш земляк осетинской национальности – Заур Джиоев, который родился в Карели и ныне живет во Владикавказе", – написал Рцхиладзе. Он подчеркнул, что в России достойно живут много грузин, при том куда лучше, чем их же соотечественники, выехавшие в Европу или Америку. По его словам, у российской армии нет проблем с питанием – бойцы получают лучшего качества тушенки, колбасу, рыбные консервы и другие продукты, но относительно сложно со свежими овощами и фруктами. "Думаю, что лишне объяснять, какую политическую нагрузку имеет такое совместное мероприятие помимо того, что делается доброе дело в пользу военнослужащих", – написал Рцхиладзе. Ранее гуманитарную помощь солдатам отправил еще один грузин – Зураб Кикнавелидзе из Красноярска. Жертвовать сумму можно по банковскому переводу на счет 40820810001016005763 (ВТБ), Ванишвили Гиви или зачислить на мобильный номер +79058790109.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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