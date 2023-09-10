https://sputnik-georgia.ru/20230910/kto-pravit-bal-v-gruzinskoy-politike-282043502.html

Кто правит бал в грузинской политике?

Кто правит бал в грузинской политике?

Начало осени по традиции знаменует начало очередного учебного года и нового политического сезона. Но если учебный год так или иначе обещает передачу школьникам... 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T12:12+0400

2023-09-10T12:12+0400

2023-09-10T12:12+0400

грузия

колумнисты

аналитика

политика

михаил саакашвили

леван хабеишвили

единое национальное движение

оползень в шови

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Если кондитер шьет штиблеты, шофер выдает кредиты, а бухгалтер возводит дома, вряд ли стоит ждать от подобного расклада чего-то путного. В последние годы (не только в Грузии) укоренилась практика, когда политикой готовы заниматься все – несостоявшиеся врачи, бывшие журналисты, уличенные в недобросовестности банкиры. Да и те же шоферы с бухгалтерами… Уинстону Черчиллю трудно возразить: несмотря на издержки, ничего лучше демократии человечество не придумало. Но не до такой же степени, чтобы обвиненный в манипуляциях банкир создавал собственную партию, незадачливый альпинист инициировал законодательные акты, а впадающий в панику при звуках самолетного двигателя политик отважно брал на себя роль Верховного Главнокомандующего?! В принципе, и адвокат, и поэт, виноградарь или барабанщик могут вырасти в крупного политического авторитета. Почему бы и нет? Вопрос в том, что для этого необходимы время, опыт, практика, знания. С улицы лидерами становятся только в ходе переворотов и революций. А это, за редким исключением, и для самих лидеров, и для общества завершается не самым лучшим образом. Не говоря о том, что на корню убивает преемственность. Сказанное не означает, что в многочисленных грузинских политических партиях отсутствуют профессионально и политически грамотные люди. Они есть, и их немало. Однако тон в грузинской политике, особенно в лагере радикальной оппозиции, задают, судя по сложившейся картине, не они. К сожалению, зачастую решающее слово остается за случайными субъектами с, мягко говоря, низкой социальной ответственностью. Многие эксперты, к примеру, считают, что лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили и себя, и партию поставил в тупик, когда в качестве ключевого требования и главной программной цели выдвинул освобождение из тюрьмы Михаила Саакашвили. То есть человека, осужденного за конкретные, подлежащие наказанию деяния. Впрочем, речь даже не об этом. Скажем, Саакашвили освободили – что дальше? Неудивительно, что аналитики все чаще открыто высказывают опасения: в стране планируется государственный переворот. Благо, почти никто не сомневается – выборным путем "Нацдвижение" вернуть себе власть не сумеет. Смущает лишь то, что переворот обычно готовят в глубокой тайне, а тут, похоже, кое-кто и не думает таиться. Напротив, косвенно афишируют его, не боясь балансировать на грани Конституции и действующего законодательства. Все это наводит на мысль о том, что для некоторых наших политиков важнее возможностью переворота размахивать, как флагом, чем его совершить. Как говорится, в отсутствии реальной программы не грех и мускулами поиграть для самоутверждения. Заметим, такое "поигрывание" как нельзя лучше устраивает правящую команду. Почему? Потому что в результате стихийности, непрофессионализма и, прямо скажем, вмешательства извне в общественно-политической сфере Грузии нарушены элементарные принципы. Вряд ли кто возразит, что политическая элита демократической страны должна представлять собой квинтэссенцию общества. Но в грузинской действительности даже в усредненной массе общество все чаще оказывается на голову выше и разумней политического спектра. Раньше партийные лидеры писали книги, статьи, труды, с горечью замечает политмаркетолог, профессор Кахабер Джакели, а то, что происходит сегодня в нашей политике, – показатель политического недоумия. Оппозиция, судя по всему, делает ставку исключительно на разжигание эмоций, нередко крайне нездоровых. Как верно заметил эксперт Вахтанг Дзабирадзе, собрать воедино проблемы, мешающие развитию Грузии, составить разумный план их решения – дело довольно трудоемкое. Похоже, никому неохота или не под силу им заняться. Не хотелось лишний раз напоминать о болезненной трагедии в Шови, но отношение к ней во многом обнажило деформированный характер нашей политической жизни. Никто из экспертов, даже сравнительно лояльно настроенных по отношению к действующей власти, не умалчивает ошибок и самонадеянных решений в деятельности "Мечты". Однако взваливать на нее ответственность за природный катаклизм, словно ты только этого и дожидался, согласитесь, не вписывается ни в какие политические, нравственные и просто человеческие рамки?! Ну а верх "компетентности" проявил лидер "Стратегии возрождения" Паата Манджгаладзе. По его сведениям, Бидзина Иванишвили владеет за рубежом вертолетной компанией (может, и владеет), но… не прислал в Шови свои вертолеты! Достаточно технических знаний ниже плинтуса, чтобы понять разницу между вертолетами для туристов и оборудованных для того, чтобы спасать людей в экстренных условиях. Да и когда бы эти машины смогли добраться до предгорий Большого Кавказа?! Провокации и фанатизм – эффективный инструмент для свержения власти, однако, как показывает опыт, они бессильны что-либо созидать. Или, чтобы приблизить к названию партии господина Манджгаладзе, что-либо "возрождать". Это извращенная "стратегия". Хочется сказать еще вот о чем. Ряд представителей оппозиции, продолжая гнуть свою линию, постоянно проводят параллель между Саакашвили и Нельсоном Манделой. Но между ними нет ничего сходного даже в деталях. Мандела вел мужественную борьбу с апартеидом, не занимал никаких государственных постов, отсидел 27 лет в тюрьме. Саакашвили отбывает (в комфортабельной частной клинике) срок (пока около 2-х лет) за деяния в ранге президента. Ну а в ранге политика Мандела вошел в историю как лидер, прошедший через нечеловеческие испытания, но, заняв пост президента, не ставший ни с кем сводить счетов. Кто-нибудь готов поверить, что Саакашвили, пришедший в свое время во власть без шлейфа мучений и тем не менее жестоко сводивший счеты со всеми, кто не был с ним заодно, способен на подобное?.. Что ждет Грузию в новом политическом сезоне? Пока можно сказать только одно: в результате многочисленных демаршей и подковерных ходов мы, избиратели, имеем сегодня в парламенте не тех депутатов и не те партии, за которые отдавали свои голоса три года назад. Затрудняюсь судить, кто теперь заказывает музыку в грузинской политике, но бал в ней правят явно не те… Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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2023

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грузия, колумнисты, аналитика, политика, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, оползень в шови