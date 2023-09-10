https://sputnik-georgia.ru/20230910/populyarnaya-gruppa-mgzavrebi-provedet-kontsert-v-tbilisi-281933272.html

Популярная группа "Мгзавреби" проведет концерт в Тбилиси

Популярная группа "Мгзавреби" проведет концерт в Тбилиси

"Мгзавреби" представят свой новый альбом Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T13:21+0400

2023-09-10T13:21+0400

2023-09-10T13:21+0400

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тбилиси

группа "мгзавреби"

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Популярная группа "Мгзавреби" проведет концерт в Тбилиси 7 октября на площадке MONO HALL, говорится в сообщении организаторов. На концерте "Мгзавреби" представят свой новый альбом Kamara о самых счастливых воспоминаниях детства, которые особенно дороги участникам группы, а также исполнят всем полюбившиеся хиты. Двери откроются в 21:00 по тбилисскому времени, после чего на разогреве у группы выступит грузинский диджей Dicho. В полночь "Мгзавреби" выйдут на сцену и проведут двухчасовой концерт. Уже после за пульт вновь встанет Dicho. Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы. "Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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