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Землетрясение в Марокко – погибли более 2 тысяч человек
Землетрясение в Марокко – погибли более 2 тысяч человек
В Марокко из-за трагедии объявлен трехдневный траур 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T09:56+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Жертвами разрушительного землетрясения в Марокко, по последним данным, стали более 2 тысяч человек, еще более 2 тысяч человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hespress, которая приводит данные министерства внутренних дел королевства.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Это, по словам главы отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насера Джабура, самое разрушительным землетрясением в стране за последние 100 лет.В ряде пострадавших регионов Марокко наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, марокко
в мире, новости, происшествия, марокко
Землетрясение в Марокко – погибли более 2 тысяч человек
09:56 10.09.2023 (обновлено: 10:07 10.09.2023)
В Марокко из-за трагедии объявлен трехдневный траур
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Жертвами разрушительного землетрясения в Марокко, по последним данным, стали более 2 тысяч человек, еще более 2 тысяч человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hespress, которая приводит данные министерства внутренних дел королевства.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Это, по словам главы отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насера Джабура, самое разрушительным землетрясением в стране за последние 100 лет.
"Число погибших увеличилось до 2012, пострадали 2059, из них 1404 получили серьезные ранения", – говорится в сообщении газеты.
В ряде пострадавших регионов Марокко наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.