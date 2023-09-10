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Землетрясение в Марокко – погибли более 2 тысяч человек

Землетрясение в Марокко – погибли более 2 тысяч человек

В Марокко из-за трагедии объявлен трехдневный траур 10.09.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Жертвами разрушительного землетрясения в Марокко, по последним данным, стали более 2 тысяч человек, еще более 2 тысяч человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hespress, которая приводит данные министерства внутренних дел королевства.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Это, по словам главы отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насера Джабура, самое разрушительным землетрясением в стране за последние 100 лет.В ряде пострадавших регионов Марокко наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением.Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур и распорядился приспустить национальные флаги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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