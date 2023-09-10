https://sputnik-georgia.ru/20230910/zhiteley-postradavshikh-ot-opolzney-sel-v-gruzii-preduprezhdayut-o-riskakh--geologi-na-meste-282138084.html

Жителей пострадавших от оползней сел в Грузии предупреждают о рисках – геологи на месте

Жителей пострадавших от оползней сел в Грузии предупреждают о рисках – геологи на месте

Из зоны стихийного бедствия в Западной Грузии эвакуировали около 100 семей 10.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-10T14:18+0400

2023-09-10T14:18+0400

2023-09-10T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Оставаться в пострадавших от оползней местностях в Ланчхутском и Озургетском районах региона Гурия (Западная Грузия) опасно до тех пор, пока геологи не изучат территории и не составят заключение, сказал замглавы департамента по связям с регионами администрации правительства Мераб Гамкрелидзе.Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. Самая сложная ситуация сейчас в селе Чочхати Ланчхутского района.К этому времени из опасных зон в регионе эвакуированы около 100 семей. Местные власти расселили их по гостиницам. Еще около 100 человек сами отправились к родственникам. С утра в воскресенья ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии и природного газа. В Ланчхутском районе полностью восстановлено водоснабжение. "На данный момент электроэнергия полностью не подается в четыре села, хотя и в данном случае с утра мы начали восстановительные работы наряду с очистительными, потому что повалены опоры ЛЭП. Из 10 тысяч абонентов осталось только 1500, кому не подается", – сказал Гамкрелидзе. В настоящее время ведутся работы по расчистке центральных дорог, после специалисты займутся внутренними сельскими дорогами и восстановлением мостов. "Мы думаем, что сегодня к вечеру многие локации будут очищены и можно будет восстановить движение, после чего мы начнем работы на мостах", – сказал Гамкрелидзе. В воскресенье в Гурию из Батуми прибыла дополнительная техника. На месте продолжают работать спасатели и полиция. Работает штаб, который координирует работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи населению.Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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