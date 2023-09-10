Жителей пострадавших от оползней сел в Грузии предупреждают о рисках – геологи на месте
© Courtesy of Administration of State Representative of GuriaМераб Гамкрелидзе
© Courtesy of Administration of State Representative of Guria
Из зоны стихийного бедствия в Западной Грузии эвакуировали около 100 семей
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Оставаться в пострадавших от оползней местностях в Ланчхутском и Озургетском районах региона Гурия (Западная Грузия) опасно до тех пор, пока геологи не изучат территории и не составят заключение, сказал замглавы департамента по связям с регионами администрации правительства Мераб Гамкрелидзе.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.
"И в Озургети, и в Ланчхути работает много геологов, и пока не будут осмотрены и изучены все локации, пока не будет готово заключение по критическим точкам, где есть оползневые процессы, гражданам ненадолго следует покинуть свои дома", – сказал Гамкрелидзе.
Самая сложная ситуация сейчас в селе Чочхати Ланчхутского района.
К этому времени из опасных зон в регионе эвакуированы около 100 семей. Местные власти расселили их по гостиницам. Еще около 100 человек сами отправились к родственникам.
С утра в воскресенья ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии и природного газа. В Ланчхутском районе полностью восстановлено водоснабжение.
"На данный момент электроэнергия полностью не подается в четыре села, хотя и в данном случае с утра мы начали восстановительные работы наряду с очистительными, потому что повалены опоры ЛЭП. Из 10 тысяч абонентов осталось только 1500, кому не подается", – сказал Гамкрелидзе.
© Courtesy of Administration of State Representative of GuriaВосстановление поврежденных ЛЭП в Гурии
Восстановление поврежденных ЛЭП в Гурии
© Courtesy of Administration of State Representative of Guria
В настоящее время ведутся работы по расчистке центральных дорог, после специалисты займутся внутренними сельскими дорогами и восстановлением мостов.
"Мы думаем, что сегодня к вечеру многие локации будут очищены и можно будет восстановить движение, после чего мы начнем работы на мостах", – сказал Гамкрелидзе.
© Courtesy of Administration of State Representative of GuriaРасчистка дороги после оползня в Гурии
Расчистка дороги после оползня в Гурии
© Courtesy of Administration of State Representative of Guria
В воскресенье в Гурию из Батуми прибыла дополнительная техника. На месте продолжают работать спасатели и полиция. Работает штаб, который координирует работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи населению.
Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).