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https://sputnik-georgia.ru/20230910/zhiteley-postradavshikh-ot-opolzney-sel-v-gruzii-preduprezhdayut-o-riskakh--geologi-na-meste-282138084.html
Жителей пострадавших от оползней сел в Грузии предупреждают о рисках – геологи на месте
Жителей пострадавших от оползней сел в Грузии предупреждают о рисках – геологи на месте
Из зоны стихийного бедствия в Западной Грузии эвакуировали около 100 семей 10.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-10T14:18+0400
2023-09-10T14:18+0400
грузия
новости
происшествия
гурия
озургети
ланчхути
оползень
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Оставаться в пострадавших от оползней местностях в Ланчхутском и Озургетском районах региона Гурия (Западная Грузия) опасно до тех пор, пока геологи не изучат территории и не составят заключение, сказал замглавы департамента по связям с регионами администрации правительства Мераб Гамкрелидзе.Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков. Самая сложная ситуация сейчас в селе Чочхати Ланчхутского района.К этому времени из опасных зон в регионе эвакуированы около 100 семей. Местные власти расселили их по гостиницам. Еще около 100 человек сами отправились к родственникам. С утра в воскресенья ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии и природного газа. В Ланчхутском районе полностью восстановлено водоснабжение. "На данный момент электроэнергия полностью не подается в четыре села, хотя и в данном случае с утра мы начали восстановительные работы наряду с очистительными, потому что повалены опоры ЛЭП. Из 10 тысяч абонентов осталось только 1500, кому не подается", – сказал Гамкрелидзе. В настоящее время ведутся работы по расчистке центральных дорог, после специалисты займутся внутренними сельскими дорогами и восстановлением мостов. "Мы думаем, что сегодня к вечеру многие локации будут очищены и можно будет восстановить движение, после чего мы начнем работы на мостах", – сказал Гамкрелидзе. В воскресенье в Гурию из Батуми прибыла дополнительная техника. На месте продолжают работать спасатели и полиция. Работает штаб, который координирует работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи населению.Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, гурия, озургети, ланчхути, оползень
грузия, новости, происшествия, гурия, озургети, ланчхути, оползень

Жителей пострадавших от оползней сел в Грузии предупреждают о рисках – геологи на месте

14:18 10.09.2023
© Courtesy of Administration of State Representative of GuriaМераб Гамкрелидзе
Мераб Гамкрелидзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2023
© Courtesy of Administration of State Representative of Guria
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Из зоны стихийного бедствия в Западной Грузии эвакуировали около 100 семей
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Оставаться в пострадавших от оползней местностях в Ланчхутском и Озургетском районах региона Гурия (Западная Грузия) опасно до тех пор, пока геологи не изучат территории и не составят заключение, сказал замглавы департамента по связям с регионами администрации правительства Мераб Гамкрелидзе.
Вследствие обильных осадков в ночь на 8 сентября в Гурии вышли из берегов реки и сошли оползни, повредив дома, мосты и подъездные дороги к селам. Больше всего пострадали села Супса и Джиханджири в Ланчхутском районе и село Силаури в Озургетском районе. Жертвами стихийного бедствия стали три человека, среди которых двое подростков.

"И в Озургети, и в Ланчхути работает много геологов, и пока не будут осмотрены и изучены все локации, пока не будет готово заключение по критическим точкам, где есть оползневые процессы, гражданам ненадолго следует покинуть свои дома", – сказал Гамкрелидзе.

Самая сложная ситуация сейчас в селе Чочхати Ланчхутского района.
К этому времени из опасных зон в регионе эвакуированы около 100 семей. Местные власти расселили их по гостиницам. Еще около 100 человек сами отправились к родственникам.
С утра в воскресенья ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии и природного газа. В Ланчхутском районе полностью восстановлено водоснабжение.
"На данный момент электроэнергия полностью не подается в четыре села, хотя и в данном случае с утра мы начали восстановительные работы наряду с очистительными, потому что повалены опоры ЛЭП. Из 10 тысяч абонентов осталось только 1500, кому не подается", – сказал Гамкрелидзе.
© Courtesy of Administration of State Representative of GuriaВосстановление поврежденных ЛЭП в Гурии
Восстановление поврежденных ЛЭП в Гурии - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2023
Восстановление поврежденных ЛЭП в Гурии
© Courtesy of Administration of State Representative of Guria
В настоящее время ведутся работы по расчистке центральных дорог, после специалисты займутся внутренними сельскими дорогами и восстановлением мостов.
"Мы думаем, что сегодня к вечеру многие локации будут очищены и можно будет восстановить движение, после чего мы начнем работы на мостах", – сказал Гамкрелидзе.
© Courtesy of Administration of State Representative of GuriaРасчистка дороги после оползня в Гурии
Расчистка дороги после оползня в Гурии - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2023
Расчистка дороги после оползня в Гурии
© Courtesy of Administration of State Representative of Guria
В воскресенье в Гурию из Батуми прибыла дополнительная техника. На месте продолжают работать спасатели и полиция. Работает штаб, который координирует работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказания помощи населению.
Жители пострадавших от оползней и наводнений местностей в регионе Гурия могут обращаться за помощью по следующим номерам: 551 38 38 05 (администрация губернатора Гурии), 577 601 304 (местные власти Озургети), 599 05 87 00 (местные власти Ланчхути).
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