Больше места для пешеходов в Тбилиси: как выглядит квартал "Новый Тифлис" – фото
По кварталу "Новый Тифлис" теперь ходить пешком намного приятнее.
По кварталу "Новый Тифлис" теперь ходить пешком намного приятнее.
Мэрия Тбилиси демонтировала с пешеходной части более 50 самовольных построек.
Мэрия Тбилиси демонтировала с пешеходной части более 50 самовольных построек.
Во время пандемии мэрия разрешила кафе и барам устанавливать столики и стулья, а также инвентарь на пешеходной части квартала.
Во время пандемии мэрия разрешила кафе и барам устанавливать столики и стулья, а также инвентарь на пешеходной части квартала.
Однако пандемия закончилась, и настало время освободить территорию.
Однако пандемия закончилась, и настало время освободить территорию.
По инициативе мэра Тбилиси Кахи Каладзе пешеходная часть была увеличена за счет того, что с проспекта убрали различные конструкции.
По инициативе мэра Тбилиси Кахи Каладзе пешеходная часть была увеличена за счет того, что с проспекта убрали различные конструкции.
Теперь тут быстрее и свободнее передвигаются не только пешеходы, но и велосипедисты.
Теперь тут быстрее и свободнее передвигаются не только пешеходы, но и велосипедисты.
Квартал "Новый Тифлис" – это популярная часть города, где всегда много людей.
Квартал "Новый Тифлис" – это популярная часть города, где всегда много людей.
Раньше в некоторых местах столики ресторанов стояли настолько близко друг к другу с разных сторон, что пройти между ними было затруднительно.
Раньше в некоторых местах столики ресторанов стояли настолько близко друг к другу с разных сторон, что пройти между ними было затруднительно.
Зато теперь стало намного просторнее!
Зато теперь стало намного просторнее!
Как сообщили в мэрии, до недавнего времени на пешеходной части проспекта насчитывалось около 40 открытых кафе, функционирующих без соответствующей документации, а также искажающих облик города.
Как сообщили в мэрии, до недавнего времени на пешеходной части проспекта насчитывалось около 40 открытых кафе, функционирующих без соответствующей документации, а также искажающих облик города.
Жители и гости города уже смогли оценить усилия городской мэрии, тут им ходить стало намного удобнее.
Жители и гости города уже смогли оценить усилия городской мэрии, тут им ходить стало намного удобнее.
Кстати, мэрия Тбилиси давала время владельцам кафе и ресторанов самим освободить территорию и решить данный вопрос до 25 августа. Затем мэрия взяла решение данной проблемы на себя.
Кстати, мэрия Тбилиси давала время владельцам кафе и ресторанов самим освободить территорию и решить данный вопрос до 25 августа. Затем мэрия взяла решение данной проблемы на себя.