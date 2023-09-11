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Больше места для пешеходов в Тбилиси: как выглядит квартал "Новый Тифлис" – фото
Больше места для пешеходов в Тбилиси: как выглядит квартал "Новый Тифлис" – фото
В туристическом квартале "Новый Тифлис" на проспекте Давида Агмашенебели стало намного больше места для пешеходов. Как сейчас выглядит этот участок улицы... 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T11:00+0400
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По кварталу "Новый Тифлис" стало удобнее передвигаться пешком. Все дело в том, что мэрия Тбилиси демонтировала там 50 самовольно установленных конструкций.
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фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, туристические достопримечательности, туризм в грузии, архитектура, тбилиси, фото
фотоленты, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, туристические достопримечательности, туризм в грузии, архитектура, тбилиси, фото

Больше места для пешеходов в Тбилиси: как выглядит квартал "Новый Тифлис" – фото

11:00 11.09.2023 (обновлено: 11:05 11.09.2023)
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В туристическом квартале "Новый Тифлис" на проспекте Давида Агмашенебели стало намного больше места для пешеходов. Как сейчас выглядит этот участок улицы, смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
По кварталу "Новый Тифлис" стало удобнее передвигаться пешком. Все дело в том, что мэрия Тбилиси демонтировала там 50 самовольно установленных конструкций.
© photo: Sputnik / Stringer

По кварталу "Новый Тифлис" теперь ходить пешком намного приятнее.

По кварталу &quot;Новый Тифлис&quot; теперь ходить пешком намного приятнее. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

По кварталу "Новый Тифлис" теперь ходить пешком намного приятнее.

© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси демонтировала с пешеходной части более 50 самовольных построек.

Мэрия Тбилиси демонтировала с пешеходной части более 50 самовольных построек. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Мэрия Тбилиси демонтировала с пешеходной части более 50 самовольных построек.

© photo: Sputnik / Stringer

Во время пандемии мэрия разрешила кафе и барам устанавливать столики и стулья, а также инвентарь на пешеходной части квартала.

Во время пандемии мэрия разрешила кафе и барам устанавливать столики и стулья, а также инвентарь на пешеходной части квартала. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во время пандемии мэрия разрешила кафе и барам устанавливать столики и стулья, а также инвентарь на пешеходной части квартала.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако пандемия закончилась, и настало время освободить территорию.

Однако пандемия закончилась, и настало время освободить территорию. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако пандемия закончилась, и настало время освободить территорию.

© photo: Sputnik / Stringer

По инициативе мэра Тбилиси Кахи Каладзе пешеходная часть была увеличена за счет того, что с проспекта убрали различные конструкции.

По инициативе мэра Тбилиси Кахи Каладзе пешеходная часть была увеличена за счет того, что с проспекта убрали различные конструкции. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

По инициативе мэра Тбилиси Кахи Каладзе пешеходная часть была увеличена за счет того, что с проспекта убрали различные конструкции.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь тут быстрее и свободнее передвигаются не только пешеходы, но и велосипедисты.

Теперь тут быстрее и свободнее передвигаются не только пешеходы, но и велосипедисты. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь тут быстрее и свободнее передвигаются не только пешеходы, но и велосипедисты.

© photo: Sputnik / Stringer

Квартал "Новый Тифлис" – это популярная часть города, где всегда много людей.

Квартал &quot;Новый Тифлис&quot; – это популярная часть города, где всегда много людей. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Квартал "Новый Тифлис" – это популярная часть города, где всегда много людей.

© photo: Sputnik / Stringer

Раньше в некоторых местах столики ресторанов стояли настолько близко друг к другу с разных сторон, что пройти между ними было затруднительно.

Раньше в некоторых местах столики ресторанов стояли настолько близко друг к другу с разных сторон, что пройти между ними было затруднительно. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Раньше в некоторых местах столики ресторанов стояли настолько близко друг к другу с разных сторон, что пройти между ними было затруднительно.

© photo: Sputnik / Stringer

Зато теперь стало намного просторнее!

Зато теперь стало намного просторнее! - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Зато теперь стало намного просторнее!

© photo: Sputnik / Stringer

Как сообщили в мэрии, до недавнего времени на пешеходной части проспекта насчитывалось около 40 открытых кафе, функционирующих без соответствующей документации, а также искажающих облик города.

Как сообщили в мэрии, до недавнего времени на пешеходной части проспекта насчитывалось около 40 открытых кафе, функционирующих без соответствующей документации, а также искажающих облик города. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как сообщили в мэрии, до недавнего времени на пешеходной части проспекта насчитывалось около 40 открытых кафе, функционирующих без соответствующей документации, а также искажающих облик города.

© photo: Sputnik / Stringer

Жители и гости города уже смогли оценить усилия городской мэрии, тут им ходить стало намного удобнее.

Жители и гости города уже смогли оценить усилия городской мэрии, тут им ходить стало намного удобнее. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Жители и гости города уже смогли оценить усилия городской мэрии, тут им ходить стало намного удобнее.

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, мэрия Тбилиси давала время владельцам кафе и ресторанов самим освободить территорию и решить данный вопрос до 25 августа. Затем мэрия взяла решение данной проблемы на себя.

Кстати, мэрия Тбилиси давала время владельцам кафе и ресторанов самим освободить территорию и решить данный вопрос до 25 августа. Затем мэрия взяла решение данной проблемы на себя. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, мэрия Тбилиси давала время владельцам кафе и ресторанов самим освободить территорию и решить данный вопрос до 25 августа. Затем мэрия взяла решение данной проблемы на себя.

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