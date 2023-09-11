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Больше места для пешеходов в Тбилиси: как выглядит квартал "Новый Тифлис" – фото

Больше места для пешеходов в Тбилиси: как выглядит квартал "Новый Тифлис" – фото

В туристическом квартале "Новый Тифлис" на проспекте Давида Агмашенебели стало намного больше места для пешеходов. Как сейчас выглядит этот участок улицы... 11.09.2023, Sputnik Грузия

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По кварталу "Новый Тифлис" стало удобнее передвигаться пешком. Все дело в том, что мэрия Тбилиси демонтировала там 50 самовольно установленных конструкций.

тбилиси

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