https://sputnik-georgia.ru/20230911/dtp-bliz-gruzino-turetskoy-granitsy-est-postradavshie-282154338.html

ДТП близ грузино-турецкой границы: есть пострадавшие

ДТП близ грузино-турецкой границы: есть пострадавшие

Легковой автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T12:02+0400

2023-09-11T12:02+0400

2023-09-11T12:02+0400

происшествия

грузия

новости

сарпи

батуми

дтп

авария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373163_85:0:2915:1592_1920x0_80_0_0_ac77b119a489c8468b7113a683870299.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Сарпи (АР Аджария) близ грузино-турецкой границы, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на издание "Батумелеби". По данным телеканала, авария произошла на автомагистрали, связывающей Батуми с Сарпи. Легковой автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. Скорая медицинская помощь доставила пострадавших в больницу. На месте происшествия находилась полиция. По факту ведется расследование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сарпи

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, сарпи, батуми, дтп, авария