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ДТП близ грузино-турецкой границы: есть пострадавшие
ДТП близ грузино-турецкой границы: есть пострадавшие
Легковой автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T12:02+0400
2023-09-11T12:02+0400
2023-09-11T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Сарпи (АР Аджария) близ грузино-турецкой границы, сообщает телеканал "Мтавари архи" со ссылкой на издание "Батумелеби". По данным телеканала, авария произошла на автомагистрали, связывающей Батуми с Сарпи. Легковой автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. Скорая медицинская помощь доставила пострадавших в больницу. На месте происшествия находилась полиция. По факту ведется расследование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, сарпи, батуми, дтп, авария
происшествия, грузия, новости, сарпи, батуми, дтп, авария
ДТП близ грузино-турецкой границы: есть пострадавшие
Легковой автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik.
Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Сарпи (АР Аджария) близ грузино-турецкой границы, сообщает телеканал "Мтавари архи
" со ссылкой на издание "Батумелеби".
По данным телеканала, авария произошла на автомагистрали, связывающей Батуми с Сарпи. Легковой автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. Скорая медицинская помощь доставила пострадавших в больницу.
На месте происшествия находилась полиция. По факту ведется расследование.