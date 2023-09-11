Фигуристы из Грузии выиграли три медали на турнире в Италии
13:03 11.09.2023 (обновлено: 13:13 11.09.2023)
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкКоньки фигуристки Вивеки Линдфорс (Финляндия) во время показательных выступлений на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске
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Лучший результат показала фигуристка Анастасия Губанова, завоевав золото турнира
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинские фигуристы завоевали три медали на первом международном турнире серии Lombardia Trophy серии "Челленджер" этого сезона в итальянском Бергамо.
Выступающая за Грузию фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото в одиночном разряде и стала лучшей среди 14 фигуристок. Это первый международный турнир для Губановой в этом сезоне.
Анастасия Губанова
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Анастасия стала одной из двух спортсменок, чисто исполнивших каскад 3-3. Кроме нее это удалось сделать только латвийской фигуристке Ангелине Кучвальски.
В спортивных танцах третье место заняла пара – Мария Казакова и Георгий Ревия. По сумме двух программ они набрали 180,99 балла, чего хватило, чтобы попасть в тройку лучших.
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкМария Казакова и Георгий Ревия (Грузия) выступают в ритмическом танце в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020 в Турине.
Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия) выступают в ритмическом танце в финале Гран-при по фигурному катанию сезона 2019-2020 в Турине.
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya/
Грузинский фигурист Ника Эгадзе занял второе место. В произвольной программе он исполнил три четверных прыжка и 3,5 акселя.
Эгадзе по сумме двух программ набрал 243,35 балла и уступил первое место только японскому спортсмену, двукратному серебряному призеру чемпионата мира и Олимпийских игр Юме Кагеяме.