https://sputnik-georgia.ru/20230911/figuristy-iz-gruzii-vyigrali-tri-medali-na-turnire-v-italii-282156734.html

Фигуристы из Грузии выиграли три медали на турнире в Италии

Фигуристы из Грузии выиграли три медали на турнире в Италии

Лучший результат показала фигуристка Анастасия Губанова, завоевав золото турнира 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T13:03+0400

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спорт

грузия

новости

италия

анастасия губанова

ника эгадзе

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузинские фигуристы завоевали три медали на первом международном турнире серии Lombardia Trophy серии "Челленджер" этого сезона в итальянском Бергамо. Выступающая за Грузию фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото в одиночном разряде и стала лучшей среди 14 фигуристок. Это первый международный турнир для Губановой в этом сезоне. Анастасия стала одной из двух спортсменок, чисто исполнивших каскад 3-3. Кроме нее это удалось сделать только латвийской фигуристке Ангелине Кучвальски. В спортивных танцах третье место заняла пара – Мария Казакова и Георгий Ревия. По сумме двух программ они набрали 180,99 балла, чего хватило, чтобы попасть в тройку лучших. Грузинский фигурист Ника Эгадзе занял второе место. В произвольной программе он исполнил три четверных прыжка и 3,5 акселя. Эгадзе по сумме двух программ набрал 243,35 балла и уступил первое место только японскому спортсмену, двукратному серебряному призеру чемпионата мира и Олимпийских игр Юме Кагеяме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, италия, анастасия губанова, ника эгадзе