Как ухаживать за кожей после лета?
20:37 11.09.2023 (обновлено: 21:06 11.09.2023)
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Sputnik Грузия собрал топ-5 советов, как следует ухаживать за кожей после лета, чтобы она не потеряла свою красоту
ТБИЛИСИ, 11 сен— Sputnik. Летом организм человека подвергается нескольким факторам воздействия, которые негативно влияют на кожу, обезвоживают ее, и в результате нарушается естественная защита, что приводит к быстрому старению, гиперпигментации, расширению пор.
Известно, что ультрафиолет – главный враг кожи в летние месяцы. Он разрушает коллагеновые и эластиновые волокна, кожа становится менее упругой. Дерма в буквальном смысле испытывает состояние шока при обгорании на солнце и замедляет выработку гиалуроновой кислоты (вещества, которое ответственно за удержание влаги в коже). В итоге появляются мимические морщинки.
Предлагаем вам совет от дерматологов по уходу за кожей:
1.После длительного воздействия солнца и жары увлажнение кожи – основная задача. Специалисты советуют использовать средства с гиалуроновой кислотой, алоэ, пантенолом, глицерином. Именно поэтому стоит покупать увлажняющие средства, содержащие эти элементы.
2.Еще одним важным аспектом ухода за кожей не только после лета, но и в любое время года является бережное очищение. Специалисты советуют обратить внимание на ощущения после умывания: если вы чувствуете стянутость или появляется шелушение, то нужно перейти на более мягкие средства. Например, женщинам стоит снимать макияж с помощью средства, содержащего мицеллярную воду с эффектами крема.
3.Убрать солнечную пигментацию помогут средства с антиоксидантным эффектом, которые параллельно ускоряют обновление клеток. Для этой цели подойдут кремы и сыворотки с кислотами (гликолевой, феруловой), растительными экстрактами, витаминами. Наносить их лучше на ночь, а в дневные часы необходимо пользоваться солнцезащитным кремом.
4.Средства с маслами помогают восстановить кожу после лета, питают и успокаивают ее. Пересушенной за летние месяцы коже помогут продукты с высоким содержанием АНА-кислот, ретинола или витамина С – летом их лучше не использовать из-за риска пигментации.
5.По окончании жаркого периода специалисты также советуют сделать сеанс пилинга, фотоомоложения или мезотерапии. Эти процедуры нужны для того, чтобы был обновлен и тем самым выровнен верхний слой кожи.
Дерматологи также советуют использовать делать скрабы из натуральных продуктов, к примеру из косточек клюквы с использованием экстракта малины и брусники. Также очень помогают масло облепихи и экстракт шиповника. Они придадут свежесть коже после жаркого летнего сезона.
Материал подготовлен на основе открытых источников.