https://sputnik-georgia.ru/20230911/kak-ukhazhivat-za-kozhey-posle-leta-282171653.html

Как ухаживать за кожей после лета?

Как ухаживать за кожей после лета?

Sputnik Грузия собрал топ-5 советов, как следует ухаживать за кожей после лета, чтобы она не потеряла свою красоту 11.09.2023, Sputnik Грузия

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общество

советы врачей

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ТБИЛИСИ, 11 сен— Sputnik. Летом организм человека подвергается нескольким факторам воздействия, которые негативно влияют на кожу, обезвоживают ее, и в результате нарушается естественная защита, что приводит к быстрому старению, гиперпигментации, расширению пор. Известно, что ультрафиолет – главный враг кожи в летние месяцы. Он разрушает коллагеновые и эластиновые волокна, кожа становится менее упругой. Дерма в буквальном смысле испытывает состояние шока при обгорании на солнце и замедляет выработку гиалуроновой кислоты (вещества, которое ответственно за удержание влаги в коже). В итоге появляются мимические морщинки. Предлагаем вам совет от дерматологов по уходу за кожей: Материал подготовлен на основе открытых источников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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