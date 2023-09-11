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Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина – СМИ
Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина – СМИ
Площадь выращивания коки в 2022 году составила 230 тысяч гектаров, что на 13% больше, чем в 2021 году 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T23:31+0400
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2023-09-11T23:45+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Колумбия установила в 2022 году новый рекорд по выращиванию коки и производству синтетического наркотика – кокаина, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.Площадь выращивания коки в 2022 году была на 13% больше, чем в 2021 году, и составила 230 тысяч гектаров. Производство кокаина выросло с 1400 тонн до 1738 тонн. Колумбия – главный в мире производитель и экспортер кокаина. Более 90% мировых плантаций коки находятся в так называемом "Андском наркотреугольнике" – Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.Ежегодно сотни тонн кокаина из Южной Америки поставляют в США – главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, колумбия, оон
в мире, новости, колумбия, оон
Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина – СМИ
23:31 11.09.2023 (обновлено: 23:45 11.09.2023)
Площадь выращивания коки в 2022 году составила 230 тысяч гектаров, что на 13% больше, чем в 2021 году
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik.
Колумбия установила в 2022 году новый рекорд по выращиванию коки и производству синтетического наркотика – кокаина, сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Колумбия, крупнейший в мире производитель кокаина, установила в прошлом году новый рекорд по выращиванию листьев коки и производству белого порошка", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности.
Площадь выращивания коки в 2022 году была на 13% больше, чем в 2021 году, и составила 230 тысяч гектаров. Производство кокаина выросло с 1400 тонн до 1738 тонн.
Колумбия – главный в мире производитель и экспортер кокаина. Более 90% мировых плантаций коки находятся в так называемом "Андском наркотреугольнике" – Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.
Ежегодно сотни тонн кокаина из Южной Америки поставляют в США – главный и наиболее платежеспособный рынок наркотических препаратов на континенте.