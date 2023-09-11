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Курс лари на понедельник – 2,6251 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,6251 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился 11.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-11T09:20+0400
2023-09-11T09:20+0400
2023-09-11T09:20+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 сентября в размере 2,6251 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.
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грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
грузия, экономика, новости, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллар
Курс лари на понедельник – 2,6251 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 сентября в размере 2,6251 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару не изменился.