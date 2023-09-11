https://sputnik-georgia.ru/20230911/narodnye-primety-na-aleksandrov-den-2023-chto-nelzya-delat-12-sentyabrya-282163034.html

Народные приметы на Александров день 2023: что нельзя делать 12 сентября?

Народные приметы на Александров день 2023: что нельзя делать 12 сентября?

Православная церковь 12 сентября отмечает день перенесения мощей благоверного князя Александра Невского – великого полководца Древней Руси 11.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-11T16:26+0400

2023-09-11T16:26+0400

2023-09-11T16:26+0400

справки

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Праздник, с которым связаны различные запреты и приметы, в народе называют Александров день, или Александр Сытник, так как 12 сентября обычно устраивали застолья и пировали. Что нельзя делать в Александров день: о народных приметах 12 сентября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Александров день нельзя лениться и бездельничать – можно весь год провести в нищете. Нельзя первыми приветствовать гостей, которые в Александров день приглашены на праздничное застолье – это плохая примета, отношения могут испортиться. Также плохая примета – это нехватка соли в доме 12 сентября, она предсказывает неудачи. Покупать в Александров день новые вещи нельзя – по приметам вещи быстро испортятся, а прибыли долго не будет. По народным приметам стричь волосы в Александров день нельзя – стрижка 12 сентября негативно отразится на качестве и росте волос. Нельзя в Александров день волноваться и думать о плохом, а также обманывать и сплетничать – это плохая примета, притягивающая неприятности. Народные приметы Потеплеет, если в Александров день по растениям стелется паутина, а если полевые цветы после 10 часов утра развернули свои венчики – это примета, предсказывающая холодные и дождливые дни. По народным приметам звездопад 12 сентября предсказывает неурожайный год, а если вечер теплый и небо ясное – значит, урожай в будущем году будет богатый. Теплую и сухую осень ждут, если птицы в Александров день высоко летают, а если в лесу много рябины – это примета, что осенний сезон предстоит холодный и дождливый. Есть примета, что зима будет ранней и холодной, если пчелы 12 сентября прячутся в улье. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки